Ср, 4.03.2020
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  • У гражданина Германии, ехавшего с первым в Эстонии зараженным коронавирусом, диагностирована та же болезнь

У гражданина Германии, ехавшего с первым в Эстонии зараженным коронавирусом, диагностирована та же болезнь

Так под микроскопом выглядит коронавирус 2019-nCoV.

ФОТО: Cdc/Cdc/ZUMAPRESS.com

В рамках пресс-конференции директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков рассказал, что вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал и гражданин Германии, у которого позднее появились симптомы коронавируса, пишет Rus.TVNET.

Как рассказал Перевощиков, оставался один неидентифицированный пассажир рейса Стамбул - Рига - того самого, на котором прилетел иранец. Позднее выяснилось, что это был гражданин Германии.

Он вместе с иранцем ехал на маршрутке в центр Риги, где отправился на прогулку.

Мужчина провел в Латвии один день, а на следующий вернулся в Германию, где у него появились симптомы.

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