У гражданина Германии, ехавшего с первым в Эстонии зараженным коронавирусом, диагностирована та же болезнь

В рамках пресс-конференции директор латвийского Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков рассказал, что вместе с гражданином Ирана, который стал первым заболевшим Covid-19 в Эстонии, в центр Риги на маршрутке ехал и гражданин Германии, у которого позднее появились симптомы коронавируса, пишет Rus.TVNET.
Как рассказал Перевощиков, оставался один неидентифицированный пассажир рейса Стамбул - Рига - того самого, на котором прилетел иранец. Позднее выяснилось, что это был гражданин Германии.
Он вместе с иранцем ехал на маршрутке в центр Риги, где отправился на прогулку.
Мужчина провел в Латвии один день, а на следующий вернулся в Германию, где у него появились симптомы.