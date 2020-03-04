В Финляндии распространяются эксперименты с укороченной рабочей неделей

Компания Vapa, специализирующаяся на маркетинге и пиаре, ранее на этой неделе объявила о том, что первой в Финляндии переходит на шестичасовой рабочий день с апреля этого года. В эксперименте примут участие 45 сотрудников компании. Зарплата останется прежней, и целью является сохранить продуктивность на уровне обычного восьмичасового рабочего дня.

В конце февраля журналисты Helsingin Sanomat писали о том, что рекламное агентство Wörk в рамках эксперимента на два месяца перешли на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты.

Прошлым летом занимавшая тогда пост министра транспорта и связи Санна Марин размышляла, возможно ли в будущем сделать укороченную рабочую неделю нормой в финской трудовой жизни. Тогда многие отвергли это предложение как утопию.

Примеры в мире

Компания Microsoft прошлой осенью провела эксперимент в Японии, в рамках которого 2300 работников перешли на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Согласно Microsoft, продуктивность отделения увеличилась на 40%.

В 2018 году инвестиционная компания в Новой Зеландии также перевела 240 работников на четырехдневную рабочую неделю. Согласно проведенному в рамках эксперимента исследованию, стресс в компании снизился на 7%. В то же время улучшился баланс между работой и личной жизнью.

Аналогичные примеры можно также найти в исследовании Harvard Business Review.

Не все могут позволить себе не ходить на работу

Две трети финских предпринимателей работают в одиночку. В 2018 году самозанятых людей насчитывалось 182 000.

Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей региона Пирканмаа Паси Мякинен заявляет, что далеко не все могут позволить себе такую роскошь, как укороченный рабочий день. Причина проста – многие частные предприниматели вынуждены работать много, чтобы обеспечить себя хотя бы самым необходимым. Согласно опросу Союза предпринимателей Финляндии, 16% самозанятых людей работают более 50 часов в неделю, зарабатывая при этом менее тысячи евро в месяц.