Подборка мероприятий: куда сходить в первой половине марта

9 марта, Таллинн

В Центре русской культуры пройдет концерт "Скоро весна", посвященный Международному женскому дню. Вокал: лауреат международных конкурсов Вячеслав Резниченко. Концертмейстер: Сийри Ниэляндер

9 и 10 марта, Таллинн

Через истории и работы художников, истинных людей перехода, начиная с Марка Шагала и до современных авторов вскрываются неформальные и скрытые конфликты между поколениями, нациями и странами. Глобальные социальные и культурные изменения связаны не только с трансформацией политического режима, но и с миграционными волнами. Художники отвечают на вопросы о себе, времени и среде, в которой их творчество рождается или не рождается.

10 марта, Тарту

Тартуский центр профобразования приглашает на бесплатный курс "Компьютерные навыки офисного работника", который пройдет с 10 марта по 9 апреля (на русском языке).

10 марта, Таллинн

Самый брутальный актер Максим Дрозд и самый аристократичный артист Дмитрий Исаев представляют премьеру трагикомедии «В поисках Счастья».

10 марта, Таллинн

Денис Чернорицкий, редактор издания Sudostroenie.info выступит на Морском форуме в музее Летной гавани,, где мы подробно поговорим о тенденциях современного гражданского судостроения в России. Форум на русском языке.

11 марта, Таллинн

На материале постоянной экспозиции KUMU и в лекционном зале будут рассмотрены не только особенности творчества каждого мастера, но и стилевые и жанровые характеристики, особенности визуального языка. Цикл предназначен для учителей, студентов и всех интересующихся историей изобразительного искусства.

13 марта, Таллинн

В Русском театре Эстонии состоится премьера пьесы Михаила Дурненкова "Утопия". Герои постановки — жители глубинки, судьба которых сложилась не самым лучшим образом. Тем не менее, эта судьба дает им еще один шанс.

14 марта, Таллинн

В большом зале Центра русской культуры в Таллинне пройдет Международный фестиваль детских хоровых коллективов «Камертон».

14 марта, Таллинн

Крупнейший в мире цыганский симфонический оркестр, известный как «100 цыганских скрипок», 14 марта выступит перед эстонскими зрителями с необычным концертом В программе концерты - шедевры классики, традиционные цыганские и еврейские мелодии в особенной манере, присущей только этому оркестру и в оригинальной обработке.

14 марта, Таллинн

Первый весомый толчок к мировой славе американский квартет X Ambassadors получил благодаря тому, что песню «Unconsolable» услышал по радио фронтмен Imagine Dragons Дэн Рэйнольдс. Уже спустя год коллективы отправились в совместное турне.

15 марта, Таллинн

В малом зале Центра русской культуры пройдет концерт "Тарас Шевченко. «Думы мои»", организованный Украинским обществом «Просвита». Участники: хор «Украина», ученики и солисты воскресной школы Украинских соотечественников «Надija».

15 марта, Таллинн

Спектакль для детей и подростков, который исследует очень взрослые темы. Пеппи Длинныйчулок демонстрирует невероятную силу воли, любовь к жизни и несокрушимый оптимизм в не самых простых жизненных обстоятельствах

15 марта, Таллинн

В Эстонии выступит джазовый оркестр Concertgebouw (Нидерланды). Солистка: Мэдлин Белл (вокал, США). «Трибьют. Рэй Чарльз и Стиви Уандер» Потрясающее ощущение слаженности большого джазового оркестра и безупречное звучание духовых инструментов.

15 марта, Таллинн