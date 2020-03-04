Подборка мероприятий: куда сходить в первой половине марта

Весна идет - весне дорогу! Вот мы и дожили до счастливого момента, когда весенняя погода радует нас и по календарю. Не за горами длинный фестивальный сезон. А в ближайшие выходные нас ждет немало мероприятий специально для прекрасных дам, пишет портал kultuur.info.
6 марта, Таллинн
В Центре культуры "Линдакиви" пройдет праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. На сцену выйдут музыкант и актер Тимур Иликаев со своей группой ”Партизаны”, которые исполнят песни о любви на шести языках.
6 марта, Таллинн
Приглашаем на встречу с современным российским писателем-маринистом, автором книг о подводниках, Эдуардом Овечкиным и художницей Евой Эллер. Эдуард Овечкин — автор легендарного цикла рассказов «Акулы из стали» и составитель сборника «Удивительные истории о мужчинах». Его рассказы описывают события нелегкой жизни подводников и под толщей воды, и на суше.
6 марта, Таллинн
В Центре русской культуры в Таллинне пройдет вечер памяти ко дню рождения Николая Васильевича Соловья. В программе вечера, посвященного памяти Н.В. Соловья, примут участие Женский хор «Славянка», Смешанный хор «Русь», Хор «Украiна» общества «Просвiта», Вокальный ансамбль «Viva Musica», Молодежный хор «Iterum Cantus», Русское филармоническое общество в Эстонии и многие другие.
7 марта, Нарва
В нарвском торговом центре "Фама" пройдет увлекательное шоу мыльных пузырей, которое не оставит равнодушными никого! Большие и маленькие мыльные пузыри подарят каждому ребенку незабываемые впечатления.
7 марта, Таллинн
Август Комендант (1906–1992) эстонско-американский инженер-строитель, в сотрудничестве с известными архитекторами и инженерами спроектировал несколько шедевров архитектуры XX-го века.
7 и 8 марта, Таллинн
В кукольном зале Центра русской культуры в Таллинне Санкт-Петербургский кукольный театр “Без занавеса” покажет спектакль "Сказки Шаляпина". Начало в 11.00. Это необычный спектакль, основанный на биографических материалах, сказках и историях, которые Шаляпин сочинял своим детям.
7 марта, Тарту
Ранней весной, 7 марта, в Эстонском национальном музее пройдет фестиваль "Ночь музея" („ERMi ÖÖ“). Навеянный сумерками, песнями и музыкой, фестиваль получил свое начало в прошлом году. Великолепный атриум музея превратится в волшебно-сказочный мир, где встретятся древнее и современное, смиренное и бурное.
7 и 8 марта, Тарту
В течение семи лет, с 2010 по 2017 год, режиссер-постановщик спектакля «Моя эстонская бабушка» ходила по судам, чтобы сохранить эстонское гражданство. Гражданство, которое у нее было, как она всегда считала, по праву рождения.
8 марта, Таллинн
Ведущий актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич приглашает всех на свой творческий вечер «Концерт по случаю». Начало в 18.00 Александр Ивашкевич вот уже более 35 лет работает в Русском театре и продолжает удивлять зрителей разнообразием своих талантов.
9 марта, Таллинн
9.-10 марта исполнится 76 лет с прошедшей в Таллинне массивной воздушной атаки, инициированной советскими войсками в оккупированном германской армией городе во время Второй мировой войны.
9 марта, Таллинн
В Центре русской культуры пройдет концерт "Скоро весна", посвященный Международному женскому дню. Вокал: лауреат международных конкурсов Вячеслав Резниченко. Концертмейстер: Сийри Ниэляндер
9 и 10 марта, Таллинн
Через истории и работы художников, истинных людей перехода, начиная с Марка Шагала и до современных авторов вскрываются неформальные и скрытые конфликты между поколениями, нациями и странами. Глобальные социальные и культурные изменения связаны не только с трансформацией политического режима, но и с миграционными волнами. Художники отвечают на вопросы о себе, времени и среде, в которой их творчество рождается или не рождается.
10 марта, Тарту
Тартуский центр профобразования приглашает на бесплатный курс "Компьютерные навыки офисного работника", который пройдет с 10 марта по 9 апреля (на русском языке).
10 марта, Таллинн
Самый брутальный актер Максим Дрозд и самый аристократичный артист Дмитрий Исаев представляют премьеру трагикомедии «В поисках Счастья».
10 марта, Таллинн
Денис Чернорицкий, редактор издания Sudostroenie.info выступит на Морском форуме в музее Летной гавани,, где мы подробно поговорим о тенденциях современного гражданского судостроения в России. Форум на русском языке.
11 марта, Таллинн
На материале постоянной экспозиции KUMU и в лекционном зале будут рассмотрены не только особенности творчества каждого мастера, но и стилевые и жанровые характеристики, особенности визуального языка. Цикл предназначен для учителей, студентов и всех интересующихся историей изобразительного искусства.
13 марта, Таллинн
В Русском театре Эстонии состоится премьера пьесы Михаила Дурненкова "Утопия". Герои постановки — жители глубинки, судьба которых сложилась не самым лучшим образом. Тем не менее, эта судьба дает им еще один шанс.
14 марта, Таллинн
В большом зале Центра русской культуры в Таллинне пройдет Международный фестиваль детских хоровых коллективов «Камертон».
14 марта, Таллинн
Крупнейший в мире цыганский симфонический оркестр, известный как «100 цыганских скрипок», 14 марта выступит перед эстонскими зрителями с необычным концертом В программе концерты - шедевры классики, традиционные цыганские и еврейские мелодии в особенной манере, присущей только этому оркестру и в оригинальной обработке.
14 марта, Таллинн
Первый весомый толчок к мировой славе американский квартет X Ambassadors получил благодаря тому, что песню «Unconsolable» услышал по радио фронтмен Imagine Dragons Дэн Рэйнольдс. Уже спустя год коллективы отправились в совместное турне.
15 марта, Таллинн
В малом зале Центра русской культуры пройдет концерт "Тарас Шевченко. «Думы мои»", организованный Украинским обществом «Просвита». Участники: хор «Украина», ученики и солисты воскресной школы Украинских соотечественников «Надija».
15 марта, Таллинн
Спектакль для детей и подростков, который исследует очень взрослые темы. Пеппи Длинныйчулок демонстрирует невероятную силу воли, любовь к жизни и несокрушимый оптимизм в не самых простых жизненных обстоятельствах
15 марта, Таллинн
В Эстонии выступит джазовый оркестр Concertgebouw (Нидерланды). Солистка: Мэдлин Белл (вокал, США). «Трибьют. Рэй Чарльз и Стиви Уандер» Потрясающее ощущение слаженности большого джазового оркестра и безупречное звучание духовых инструментов.
15 марта, Таллинн
Весной 2020 года Полина Гагарина представит в Прибалтике свое грандиозное шоу «Обезоружена», премьера которого с аншлагом прошла на огромном стадионе в Москве.