Эстония выделит в пользу Украины 750 000 евро

МИД выделит 200 000 евро Международному комитету Красного креста на улучшение гуманитарной ситуации в Украине, сообщается в регистре документов министерства. Столько же МИД выделит управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Все три суммы предназначены прежде всего для помощи Восточной Украине.

МИД также выделит 100 000 евро фонду ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для борьбы с гендерным насилием в Украине и 50 000 евро трастовому фонду управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для деятельности в Украине.