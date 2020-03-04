Первый житель Эстонии, заразившийся коронавирусом: сама мысль о том, что могу быть заражен, приводила в ужас

Бахадур объяснил, что сначала он был напуган: «Я не мог сосредоточиться ни на чем. Просто смотрел новости и симптомы вируса и пытался понять, чего ожидать дальше. Я знал, что сейчас нет лекарства от вируса, и это усложнит ситуацию».

Он продолжает: «Я просто должен был быть оптимистом и думать позитивно. Поэтому я сосредоточился на том, что 98 процентов людей выздоровели, и нет причин бояться». По состоянию на вчерашний день более 51 000 человек во всем мире излечились от вируса, и более 3000 умерли.

Первые два дня, когда Бахадур находился в больнице, у него усилились приступы кашля. «Я чувствовал, что болезнь распространилась на мои легкие. Но после того, как доктора дали лекарство, оно прошло», - рассказывает он.

Бахадур добавил, что у него все еще есть сухой кашель, но он не представляет опасности. «Как легкий грипп, и я надеюсь, что он скоро пройдет», - пишет он.

Одиночная палата располагает к чтению

Иранец отмечает, что нелегко в одиночестве бездельничать в комнате, куда не может прийти навестить его: «Но я стараюсь использовать это время с умом - занимаю себя чтением книг и статей». Обычно он не посвящает этому столько времени.

Также в больнице ему стало ясно, что он первый в Эстонии заразившийся коронавирусом.

Он говорит что во время пребывания в больницу, когда он следил за новостями о вирусе, он втайне надеялся, что кто-то, наконец, найдет лекарство.

Также Бахадур хочет сказать что-то важное. «Вирус распространился в нескольких странах, особенно в Иране, потому что люди просто не знали, пока не стало слишком поздно. Правительство Ирана неделями скрывало информацию зараженных вирусом людях. И это для того, чтобы люди могли бы выйти на улицы 11 февраля, в годовщину иранской революции, принять участие в выборах 21 февраля и оказать поддержку правительству», - указывает он на меркантильность иранских властей.

По словам Бахадура, в Эстонии все иначе. «Люди в Эстонии образованные, система здравоохранения и ответственные политики честно делятся информацией о ситуации и готовы действовать, чтобы люди были здоровы. Это все, что нужно стране для решения любой проблемы», - уверен он.