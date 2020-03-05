Март Хельме о миграционном кризисе: джинна из бутылки выпустили еще в 2015 году

Министры иностранных дел стран-ЕС в четверг обсудят отношения с Турцией и назревающий новый миграционный кризис, пишет Rus.ERR.
Накануне ситуацию на греческо-турецкой границе обсуждали министры внутренних дел, которые оказали решительную поддержку действиям греческих властей, которые принимают все меры, чтобы не допустить мигрантов на свою территорию.
Турция уже заявила, что не станет обсуждать проблему беженцев до тех пор, пока ЕС не поддержит ее военные действия в Сирии.
Для того, чтобы остановить мигрантов, пересекающих границу, силовики Греции используют в том числе слезоточивый газ, но, по словам министра внутренних дел Марта Хельме, его это не беспокоит: "Делать это надо было еще в 2015 году, но тогда было сказано, мол, добро пожаловать, вам здесь рады. И это было именно то, что выпустило джинна из бутылки, а сейчас совершенно ясно, что предпринимаются все усилия, чтобы воздерживаться от обнадеживающих сообщений".