Март Хельме о миграционном кризисе: джинна из бутылки выпустили еще в 2015 году

Для того, чтобы остановить мигрантов, пересекающих границу, силовики Греции используют в том числе слезоточивый газ, но, по словам министра внутренних дел Марта Хельме, его это не беспокоит: "Делать это надо было еще в 2015 году, но тогда было сказано, мол, добро пожаловать, вам здесь рады. И это было именно то, что выпустило джинна из бутылки, а сейчас совершенно ясно, что предпринимаются все усилия, чтобы воздерживаться от обнадеживающих сообщений".