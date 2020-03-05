Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

Вечером 4 марта в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого полиция обнаружила поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. Oба остаются в номере под охраной правоохранителей и утром 5 марта должны явиться для дачи показаний в прокуратуру.

Hа арест обоих выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов. Однако решение о месте содержания подозреваемых еще не принято.

Ранее Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. футболисту также назначен штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

На момент выписки судебного постановления о лишении паспорта в столице южного штата Риу-Гранди-ду-Сул — городе Порту-Алегри — было зарегистрировано не менее 19 принадлежащих футболисту объектов недвижимости, по которым имелась просроченная задолженность на сумму не менее 1,8 миллиона реалов (около 480 тысяч долларов). По некоторым из них налоги не платили на протяжении последних 15 лет.