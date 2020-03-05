В Ласнамяэ в многоквартирном доме произошел пожар: погиб один человек

Вызов спасателям с сообщением о задымлении в доме на улице Палласти поступил 4 марта в 19.19, сообщила в четверг пресс-служба Спасательного центра.

Пожарные обнаружили на первом этаже здания заполненную дымом квартиру, где на полу одной из комнат был обнаружен скончавшийся мужчина, личность которого пока установить не удалось.

Врачи скорой помощи также оказали первую помощь 70-летнему мужчине, проживавшему в том же доме.