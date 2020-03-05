Чт, 5.03.2020
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Все матчи спортивные мероприятия в Италии месяц будут проводиться без зрителей

Карантин. Иллюстративное фото.

ФОТО: DENIS LOVROVIC/AFP

Все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проводиться без зрителей из-за коронавируса, передает Footall Italia.

Указ был принят властями страны, он относится ко всем регионам, включая те, кто распространение инфекции не носило масштабный характер.

Также клубы обязали регулярно проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения.

По последним данным, в Италии заразились коронавирусом более 3000 человек, 107 человек скончались.

Есть вероятность, что перенесенные матчи 26-го тура Серии А, включая игру «Ювентус» – «Интер», пройдут в ближайший уик-энд – вместо матчей 27-го тура.

Матчи 27-го тура сдвинутся на следующие выходные, на которых должны были пройти игры 28-го тура, и так далее.

Подобный сдвиг расписания пока официально не утвержден Серией А, но все матчи в любом случае пройдут за закрытыми дверями.

С 7 марта по 4 апреля должно пройти три тура итальянского чемпионата.

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