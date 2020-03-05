ЕС больше не хочет принимать беженцев. Что изменилось за пять лет?

В ЕС нет согласия во вопросу распределения беженцев

Летом 2015 года страны-члены ЕС большинством голосов приняли решение распределять беженцев и мигрантов согласно квотам. Но это соглашение так по-настоящему и не было выполнено. Венгрия и еще три государства Евросоюза проголосовали против. Пять лет спустя мнение большинства стран-членов ЕС изменилось. Они выступают против долгосрочного введения квот - такого, на котором настаивают Италия и Греция, страны, вынужденные первыми принимать большое количество нелегальных мигрантов.

Еще летом 2015 года в ЕС должны были пройти реформы в сфере миграционной политики. Необходимо было внести изменения в так называемое Дублинское соглашение. Оно предусматривает, что первая страна, в которой оказывались мигранты после пересечения внешней границы ЕС, должна нести ответственность за регистрацию, получение убежища или за депортацию нелегалов. Канцлер ФРГ тогда назвала документ неактуальным. Сегодня об этом не может быть и речи. Некоторые формулировки Дублинского соглашения за пять лет были уточнены, но, в принципе, ничего в нем не изменилось.

Это означает, что за всех беженцев и мигрантов, неважно - на материке или островах, и в 2020 году ответственность несет Греция, как первая страна, куда они прибывают, оказавшись на территории ЕС. Афины уже на протяжении нескольких лет, и сейчас особенно, не справляются с большим числом беженцев и мигрантов. Но другие страны-члены ЕС не соглашаются распределять их между собой.

"Это не греческая, это европейская проблема", - комментирует ситуацию председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Но ее заявление воспринимается как пустые слова на фоне проводимой ЕС политики в течения пяти последних лет. Требуемые Еврокомиссией изменения Дублинского соглашения, касающиеся процедуры предоставления убежища и системы распределения беженцев, страны-члены ЕС постоянно отвергают. Происходившее в Идомени на границе Греции и Македонии зимой 2016 года, как и лагере для беженцев во французском Кале, хорошо иллюстрирует сохраняющуюся проблему.

ЕС намерен укреплять и защищать свои границы

"Необходимо считаться с тем, что люди не хотят принимать новых беженцев и мигрантов", - неофициально признавал высокопоставленный немецкий политик в Брюсселе еще несколько лет назад. Его слова не радуют. Но это правда. И политики должны это учитывать. Успех правых популистов на выборах в ЕС в последние годы - тому доказательство. Между тем и социал-демократы, и "зеленые", и либералы высказываются за то, чтобы защитить границы ЕС и не потерять контроль над ситуацией.

Как и в 2015 году, сейчас страны ЕС пытаются переложить проблему с беженцами на плечи кого-нибудь другого. Как это сделали Греция, Хорватия, Словения, Италия, Венгрия, Австрия и другие, пять лет назад просто пропустившие беженцев через свою территорию, не регистрируя их - вопреки Дублинскому соглашению. Конечно, с тех пор были приняты разные меры для того, чтобы процесс предоставления убежища начинался в той стране, куда впервые попадает беженец, оказавшись на территории ЕС, чтобы таким образом предотвратить неконтролируемый въезд в Евросоюз.

Но сегодня все это функционирует лишь частично. По данным Евростата, в третьем квартале 2019 года самое большое число прошений о предоставлении убежища от сирийских, афганских, а теперь еще и венесуэльских граждан было подано в Германии и Франции. Хотя эти страны не являются первыми, куда прибыли просители убежища, оказавшись на территории ЕС, а значит, и не должны нести за них ответственность.

С 2015 по 2020 годы ЕС разработал разные модели того, как принимать решение о предоставлении убежища или о депортации. Но ни одна из них не была воплощена в жизнь. Действовало лишь соглашение между ЕС и Турции по беженцам. Анкара согласилась принимать беженцев с территории ЕС обратно. За это Евросоюз пообещал ей финансовую помощь на 6 млрд евро.