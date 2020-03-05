Опрос: жители Эстонии боятся гриппа значительно больше коронавируса

В ходе опроса у людей поинтересовались, как сильно они опасаются коронавируса. Оказалось, что почти 46 процентов респондентов считает грипп более опасным для себя и своих родных, чем коронавирус. 23 процента опрошенных считают коронавирус опаснее гриппа. 31 процент людей не смогли сформировать своего мнения.

Пять процентов опрошенных считает, что государство делает достаточно для предотвращения распространения вируса. 24 процента людей считают, что нынешних мер недостаточно. 17 процентов ответивших не смогли сформировать свое мнение по данному вопросу.

У людей также спросили, планируют ли они изменить свои планы в связи с распространением коронавируса. 72 процента респондентов заявили, что не планирую ничего менять, 23 процента людей уже внесли определенные поправки в свои планы, а пять процентов опрошенных не смогли дать ответ на вопрос.