Российский топ-фигурист сделал татуировку с видами Таллинна

На стартовавшем вчера в Таллинне молодежном чемпионате мира по фигурному катанию одним из гостей является Сергей Мозгов, победивший ровно пять лед назад здесь же в Таллинне в соревнованиях в танцах на льду. Победа настолько вдохновила мозгова, что часть Эстонии теперь постоянно находится с ним.
Мозгов впервые посетил Эстонию восемь лет назад, приняв учстие в юниорском Гран-при. Он первый сезон каталйса с новой партнершей, Анной Яновской, и именно в Таллинне Мозгов одержал первую международную победу.
"Это было очень важно для меня. После этого я всегда с хорошим чувством возвращаюсь в Таллинн. Выиграл здесь золото соревнований, а сам город нравится мне своим спокойствием. Крое того здесь прекрасный Старый город," - сказал спортсмен.
Татуировка с мотивами церкви Олевисте
Мозгов и Яновская выиграли в сезоне 2013-14 юниорский Гран-при, а сезон спустя и титул чемпионов мира среди юниоров.
"Хотел как-то запечатлеть все это и так родилась идея сделать татуировку. Сразу после награждения направился к тату-мастеру. Мы поговорили и я нашел, что хотел бы запечатлеть что-то связанное со Старым городом, какую-нибудь башню. Посмотрели фото и остановились на мотивах церкви Олевисте. Эта церковь - один из символов Таллинна и ее видно со всех сторон - разъясняет Мозгов, который выбрал для нанесениа татуировки икроножную мышцу - "Таллинн мне сразу понравился, уже в первый визит. Я не встречал другого такого уютного города. Мне нравятся такие маленькие города, Москва - абсолютно другой масштаб."
незнания языков в трудности, здесь в Таллинне повсюду можно справиться с помощью русского языка и здесь чувствуешь себя по-домашнему. Это приятно, "- замечает Мозгов, у которого проблем с иностранными языками нет - с одним из организаторов ЧМ он общался на хорошем английском.
Татуировки Мозгову нравятся: "У меня их более делсяти. Но они не особо помогают в нашем спорте" - констатирует он с усмешкой - "Например российская федерация фигурного катания говорит, что у фигуриста не должно быть татуировок. Я их покрывал кремом или выбирал на сезона майки с длинными рукавами. Был случай, когда на соревнованиях российский судья хотел нам снизить оценку из-за моих татуировок. Это смешно. Оценивать надо то, как я катаюсь, а не делать большой проблемы из-за татуировок. Они есть ведь и у других фигуристов. Может, меньше чем у меня. Много татуировок у Максима Ковтуна. Конечно, у некоторых они маленькие, с какими-то личными значениями и не на особо видном месте. Кто-то из фигуристов, например, сделал татуировку в виде олимпийских колец. У моей последней партнерши, Бетины Поповой, три татуировки."
В прошлом месяце Мозгов и Попова сообщили, что завершают спортивную карьеру. "Хочу начать тренировать. Хочу помочь развивать свой любимый вид спорта и нахожу, что тренером я могу это сделать лучше всего. Это был бы интересный вызов".
В российском фигурном катании бешеная конкуренция и на больших соревнованиях Мозгов не участвовал, хотя и был несколько раз близок к отбору. На двух последних чемпионатах России Мозгов и Попва завоевывали четвертые места.
Как же получилось по юниорам Мозгову стать лучшим в мире и почему не выдержал он конкуренции во взрослом катании? Пять лет назад вместе с Мозговы в Таллинне соревновалась и Евгения МЕдведева, которая сразу же прорвалась во взрослое фигурное катание.
Субъективность танцев на льду оказалась судьбоносной
"В 2011 году моей третьей партнерешей стала Анна Янковская. Должен был все время искать и пробовать партнерш, так как вырос очень высоким (188 см) и надо было найти партнершу с подходящим ростом. У нас сразу все пошло. В свой первый сезон выиграли и молодежную Олимпиаду. После этого мы были одними из лучших юниоров в России- вспоминает Мозгов - А потом стали мешать травмы, поменяё еще раз партнершу. Мы были нестандартные, но это в России не особо ценилось, поэтому до медалей мы не добрались. Да, Медведева взошла быстро. Одиночное катание в сравнении с танцами на льду дисциплина с более твердыми правилами. Конечно, оценки за артистизм там тоже есть, но также там есть твердый набор технических элементов, которые дают конкретные оценки, которых в танцах на льду нет. Это очень субъективная дисциплина. Кто видел, кто не видел, кому ты понравился, кому нет. Эти обстоятельства могут на многое повлиять. Сейчас в мировом фигурном катании доминируют французы Пападакис и Сизерон. Они могут во время проката даже упасть, но получают высокие баллы, потому что они - лидеры. Субъективность в танцах на льду большая проблема".
Бальзамом на душу Мозгова стала прошлогодняя Универсиада в Красноярске, где Попова и Мозгов выиграли золото, опередив извечных соперников Софию Евдокимову и Егора Базина. "Это была самая тяжелая медаль в моей карьере. Но самыми значимыми для меня являются золотые медали юниорского ЧМ и молодежной Олимпиады".
Теперь Мозгов помогает в Таллинне одной российской танцевальной паре : "Думаю что чем раньше начать тренерскую карьеру, тем лучше. Чем больше получу тренерского опыта, тем больше возможностей развиться. Чувствую, что это подходит мне. Я уже консультировал одних любителей, которые завоевали третье место на ЧМ среди любителей. Мне предлагали и судейскую должность, но тренерская работа мне более по душе".