Российский топ-фигурист сделал татуировку с видами Таллинна

"В 2011 году моей третьей партнерешей стала Анна Янковская. Должен был все время искать и пробовать партнерш, так как вырос очень высоким (188 см) и надо было найти партнершу с подходящим ростом. У нас сразу все пошло. В свой первый сезон выиграли и молодежную Олимпиаду. После этого мы были одними из лучших юниоров в России- вспоминает Мозгов - А потом стали мешать травмы, поменяё еще раз партнершу. Мы были нестандартные, но это в России не особо ценилось, поэтому до медалей мы не добрались. Да, Медведева взошла быстро. Одиночное катание в сравнении с танцами на льду дисциплина с более твердыми правилами. Конечно, оценки за артистизм там тоже есть, но также там есть твердый набор технических элементов, которые дают конкретные оценки, которых в танцах на льду нет. Это очень субъективная дисциплина. Кто видел, кто не видел, кому ты понравился, кому нет. Эти обстоятельства могут на многое повлиять. Сейчас в мировом фигурном катании доминируют французы Пападакис и Сизерон. Они могут во время проката даже упасть, но получают высокие баллы, потому что они - лидеры. Субъективность в танцах на льду большая проблема".