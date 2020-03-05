Стать директором ледового холла "Тондираба" хотят 60 человек

Об этом в четверг, 5 марта, сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, а также добавил, что всего на конкурс поступило около 60 заявлений. "10 человек прошли во второй тур. Собеседования начнутся на следующей неделе", - сказал вице-мэр.

"Сейчас ледовым холлом "Тондираба" руководит исполняющий обязанности директора, который с работой справляется, но задерживаться с назначением нового человека смысла нет. Думаю, что это произойдет в ближайшие несколько недель", - отметил вице-мэр Таллинна.