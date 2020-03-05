Одна из крупнейших региональных авиакомпаний Европы объявила о своем банкротстве

Flybe — британская авиакомпания с более чем 40-летней историей – столкнулась с проблемами с финансированием. Как уверяют в перевозчике, там не видят альтернативы и не могут продолжить свой бизнес. В результате он передан под внешнее управление, пишет "Эхо Москвы".

Как передает телерадиокорпорация Би-би-си, Flybe, обеспечивавшая своими рейсами города от Нормандских островов на юге до шотландского города Абердин на Севере, надеялась на помощь в размере 100 млн фунтов стерлингов. Однако эта сумма не была выделена. При этом еще в январе правительство Соединенного Королевства и руководство перевозчика обсуждали пути решения финансовых проблем. Впрочем, помимо этого, в авиакомпании «Флайби» в качестве одной из причин банкротства называют вспышку коронавируса, повлиявшую на перевозки по всей Европе. Британский кабмин пообещал сотрудникам обанкротившейся компании как можно быстрее найти рабочие места, а также минимизировать проблемы с сообщением по маршрутам Flybe.

В прошлом году компанию уже пытались спасти. Ее приобрел консорциум Virgin Atlantic, Stobart Air и хедж-фонда Cyrus Capital — Connect Airways, который согласился вложить в перевозчика £30 млн, чтобы тот смог удержаться в воздухе и продолжить переговоры с властями Соединенного Королевства о выделении господдержки. Собственно, потенциальный кредит был частью сделки.

Однако, как сообщили Financial Times в Уайтхолле, запрос авиакомпании, направленный в правительство, не соответствовал целому ряду критериев. При этом в правительстве заявили, что тесно работают с авиаперевозчиками, стараясь не допустить выпадания по каким-либо маршрутам.