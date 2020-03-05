Источники не верят, что Кальюлайд поедет 9 мая в Москву

Баховский: у России принято мариновать маленькие страны

Эркки Баховски. ФОТО: Сандер Ильвест

Политический эксперт Эркки Баховски считает, что сейчас еще рано говорить что-то конкретное, может быть, приглашение из Москвы все же поступит. Российские СМИ утверждают, что, например, президент Турции приглашение уже получил. По словам Баховски, речь может идти о правиле российской дипломатии «мариновать» именно маленькие страны, чтобы они понервничали, поступит приглашение или нет. «Я вообще не удивлюсь, если это приглашение поступит в последнюю минуту, где-нибудь за несколько недель до 9 мая. Тут может быть и такая игра в кошки-мышки».

Совсем другое дело то, что касается исторического фона, прежде всего, темы начала Второй Мировой войны, вызвавшей так много разговоров: «Одним из краеугольных камней эстонской внешней политики и является то, что у нас есть союзники и хорошие отношения с ними крайне важны для обеспечения нашей безопасности. Если бы Керсти Кальюлайд все же поехала 9 мая в Москву, нам было бы сложно смотреть союзникам прямо в глаза. Прежде всего, я говорю о Польше».

Одной из причин, почему такие приглашения отправляются по отдельности, по мнению Баховски, является желание вбить клин между союзниками: «Поэтому-то и важно, чтобы союзники как можно сильнее сплотились по своей позиции в отношении 9 мая». Баховски отметил, что для Эстонии дополнительным нюансом является то, что президент Кальюлайд пригласила Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом в Тарту: «Будет проще, если приглашение на 9 мая не поступит. Но если оно придет, а Кальюлайд скажет, что она все же не поедет, то не будет и надежды увидеть Путина в Тарту».

Баховски добавил, что в данной ситуации ни в чем нельзя быть уверенными на сто процентов, поскольку русские могут играть в очень многослойные игры.