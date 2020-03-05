Источники не верят, что Кальюлайд поедет 9 мая в Москву

Источники Postimees считают маловероятным, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в празднованиях по случаю окончания Второй Мировой войны, которые пройдут 9 мая в Москве.
Россия до сих пор не прислала президенту Эстонии приглашения, сказал представитель Кадриорга Таави Линнамяэ. А раз нет приглашения, невозможно сказать ни «да», ни «нет».
Находящиеся в курсе внешнеполитических настроений России источники Postimees в Москве предсказывают, что Кремль и не отправил Керсти Кальюлайд приглашения, как большинству лидеров европейских стран. И эстонские дипломатические каналы считают маловероятной возможность, что Кальюлайд поедет в Москву.
По оценке источников издания, внутренние разногласия в Эстонии вовсе не являются главным препятствием для поездки президента в российскую столицу, главная причина кроется в «войне памяти», которая вспыхнула между Россией и странам ЕС и связана с тем, кто виновен в развязывании Второй Мировой войны в 1939 году.
Прошлой осенью Европарламент принял резолюцию, которой наряду с гитлеровской Германией вину за развязывание Второй Мировой войны возложили и на сталинский Советский Союз. У России это вызвало жесткий протест. Президент Владимир Путин воспринял это как личное нападение и назвал европейское отношение лживым, пообещав еще до 9 мая написать основательную статью на тему начала войны с еще неопубликованными разведданными. Особенно Путин атаковал Польшу, власти страны, оккупированной Гитлером и Сталиным, в двуличности и в сотрудничестве с гитлеровской Германией при разделе Чехословакии годом ранее, а также в поддержке плана Гитлера об уничтожении евреев.
В стороне от «войны памяти» не остался и парламент Эстонии, который после неоднократных высказываний Путина по этой теме в феврале принял заявление, в котором в свою очередь обвинил Россию в фальсификации исторических фактов.
После такого заявления очень трудно представить, что Кремль ждет представителей Эстонии 9 мая, когда Россия празднует День победы, сказал Postimees источник в Москве, находящийся в курсе внешней политики России. По словам источника, такая позиция России касается не только Эстонии, но всех стран, которые активно выступили против видения Россия о начале Второй Мировой войны. Совершено исключено приглашение представителя Польши на парад на Красной площади, поскольку утверждения Путина, обвиняющие Польшу, вызывали у поляков сильную антироссийскую волну. Кроме того, власти Польши не пригласили Путина на годовщину начала Второй Мировой войны, которую отмечали 1 сентября прошлого года в Варшаве. Как крепкому союзнику Польши президенту Эстонии уже чисто из солидарности сложно принять приглашение стать гостем 9 мая в Москве.
Даже если Кремль отправит Кальюлайд приглашение, у Кадриорга есть опыт отказа, поскольку в 2005 году президент Арнольд Рюйтель отказался принять неожиданно поступившее приглашение. В 2010 году президент Тоомас Хендрик Ильвес принял приглашение принять участие в праздновании 65-й годовщины окончания Второй Мировой войны в Москве.
Президент Кальлайд была в Москве и встречалась с президентом России Владимиром Путиным весной прошлого года. Тогда Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию и принять участие в Конгрессе финно-угорских народов, который пройдет в июне этого года в Тарту.
Баховский: у России принято мариновать маленькие страны
Политический эксперт Эркки Баховски считает, что сейчас еще рано говорить что-то конкретное, может быть, приглашение из Москвы все же поступит. Российские СМИ утверждают, что, например, президент Турции приглашение уже получил. По словам Баховски, речь может идти о правиле российской дипломатии «мариновать» именно маленькие страны, чтобы они понервничали, поступит приглашение или нет. «Я вообще не удивлюсь, если это приглашение поступит в последнюю минуту, где-нибудь за несколько недель до 9 мая. Тут может быть и такая игра в кошки-мышки».
Совсем другое дело то, что касается исторического фона, прежде всего, темы начала Второй Мировой войны, вызвавшей так много разговоров: «Одним из краеугольных камней эстонской внешней политики и является то, что у нас есть союзники и хорошие отношения с ними крайне важны для обеспечения нашей безопасности. Если бы Керсти Кальюлайд все же поехала 9 мая в Москву, нам было бы сложно смотреть союзникам прямо в глаза. Прежде всего, я говорю о Польше».
Одной из причин, почему такие приглашения отправляются по отдельности, по мнению Баховски, является желание вбить клин между союзниками: «Поэтому-то и важно, чтобы союзники как можно сильнее сплотились по своей позиции в отношении 9 мая». Баховски отметил, что для Эстонии дополнительным нюансом является то, что президент Кальюлайд пригласила Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет летом в Тарту: «Будет проще, если приглашение на 9 мая не поступит. Но если оно придет, а Кальюлайд скажет, что она все же не поедет, то не будет и надежды увидеть Путина в Тарту».
Баховски добавил, что в данной ситуации ни в чем нельзя быть уверенными на сто процентов, поскольку русские могут играть в очень многослойные игры.
Михкельсон: если не пригласят, никакой драмы не будет
Заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам, реформист Марко Михкельсон отметил, что если бы Россия прислала Керсти Кальюлайд приглашение принять участие в празднованиях 9 мая, глава государства оказалась бы в сложном положении.
«В ситуации, когда Россия на самом высоком уровне оправдывает Пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, президенту Эстонии было бы удобнее находится где-то в другом месте, чем в Москве. Таким образом, я не вижу особой драмы, если приглашение не поступит, поскольку президенту было бы крайне сложно ответить на него положительно».
Заместитель председателя комиссии по иностранным делам отметил, что сейчас впервые после развала Советского Союза возникла ситуация, когда Россия как никогда сильно использует исторические мотивы для обслуживания своей внешней политики.
«Не стоит забывать, что сутью этой внешней политики являются и захватнические войны. Мы видели это в Грузии и видим все еще продолжающуюся войну на Украине, которая длится дольше чем вся Вторая Мировая война в целом. В такой ситуации не только президенту Эстонии, но главе любой западной страны было бы неудобно оказаться в Москве 9 мая», - сказал Михкельсон.
По его словам, поведение руководства России демонстрирует то, что восточный сосед до сих пор не смог выйти из этого дискурса победитель-проигравший, который они используют в последние 75 лет.
«Как показала договоренность Франции и Германии, после большой войны лучшее, что можно сделать, это суметь отказаться от таких вещей. Но я считаю, что это, к сожалению, отражает отношения между западными странами и Россией. В жестко эмоциональных темах история, однако, играет важную роль», - сказал Михкельсон.
Он сказал, что за последние десятилетия в Эстонии сформировалась хорошая традиция помнить и относиться с уважением ко всем погибшим во Второй Мировой войне.
«То, как президент в случае поступления, или не поступления приглашения описывает значение окончания Второй Мировой войны, решать ей. Но я считаю, что в Эстонии эти дебаты прошли хорошо. Те 72 голоса, которые в феврале отдали в парламенте за принятие заявления против российской фальсификации истории, это очень сильный знак политического консенсуса в Эстонии. Это заявление показало, что мы никак не можем согласиться с тем, что Россия оправдывает Пакт Молотова-Риббентрова вместе с секретными протоколами. В результате этих секретных протоколов Эстония была оккупирована и аннексирована на полвека», - сказал Михкельсон.