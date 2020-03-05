Чт, 5.03.2020
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Украинские депутаты проголосовали за допуск иностранных военных в страну для учений

Верховная рада Украины.

ФОТО: Nikitin Maxim/TASS

Верховная рада дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 289 народных депутатов.

Как отмечается в законопроекте, подразделения ВС других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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