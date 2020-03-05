Чт, 5.03.2020
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  • Нарушители оправдываются: «Я превысил скорость, так как спешил в туалет»

Нарушители оправдываются: «Я превысил скорость, так как спешил в туалет»

Полиция.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей страничке в соцсети Facebook выдержки из объяснительных водителей, нарушивших скоростной режим.

Вот что говорили в свое оправдание нарушители:

👉 «Превысил, так как мой дом находится за знаком, а я его не заметил»;

👉 «Нажал на педаль газа, турбина сломалась, а педаль газа заклинило»;

👉 «Был на нервах, поэтому не заметил знака»;

👉 «На приборной панели внезапно погасла подсветка, поэтому я не видел, с какой скоростью еду, так как на дворе был вечер»;

👉 «По-моему, решение противоречит закону, так как я не превышал скорость намеренно. Прошу отменить наказание»;

👉 «Превысил скорость, так как надо было срочно в туалет. Это и была причиной моего безответственного поведения»;

👉 «Нарушил скоростной режим, так как спидометр сломался. Я не чувствовал скорости»;

👉 «Так как я не видел знака, ограничивающего скорость движения, ехал 90 км/ч. Все по закону»;

👉 «Я превысила, так как хотела поскорее избавиться от шумных пассажиров — выпивавшей второй день подряд свекрови и ее друга»;

👉 «Весна дала в голову, вот и превысил».

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