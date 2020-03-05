Чт, 5.03.2020
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Налоговики не будут снимать налог с выплат ветеранам ВОВ

Кошелек.

ФОТО: Peeter Kümmel

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 75 000 рублей (около тысячи евро) проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии ветеранам Второй мировой войны, сообщало ранее информагентство «Интерфакс».

Согласно решению Налогово-таможенного департамента Эстонии, предусмотренные указом президента России единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщины Победы облагаться подоходным налогом не будут, пишет Rus.ERR.

Ветераны и все приравненные к ним категории граждан получат по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч (около 680 евро). Решение руководства ведомства подтвердила главный специалист отдела налогов Татьяна Клеттенберг.

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