Налоговики не будут снимать налог с выплат ветеранам ВОВ

Согласно решению Налогово-таможенного департамента Эстонии, предусмотренные указом президента России единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщины Победы облагаться подоходным налогом не будут, пишет Rus.ERR .

Ветераны и все приравненные к ним категории граждан получат по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч (около 680 евро). Решение руководства ведомства подтвердила главный специалист отдела налогов Татьяна Клеттенберг.