Налоговики не будут снимать налог с выплат ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 75 000 рублей (около тысячи евро) проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии ветеранам Второй мировой войны, сообщало ранее информагентство «Интерфакс».
Согласно решению Налогово-таможенного департамента Эстонии, предусмотренные указом президента России единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщины Победы облагаться подоходным налогом не будут, пишет Rus.ERR.
Ветераны и все приравненные к ним категории граждан получат по 75 тысяч рублей, а труженики тыла — по 50 тысяч (около 680 евро). Решение руководства ведомства подтвердила главный специалист отдела налогов Татьяна Клеттенберг.