Авиаперевозчики Европы прогнозируют, что кризис закончится к началу лета

Руководители европейских авиакомпаний провели встречу, на которой обсуждалось влияние вспышки коронавируса на отрасль, сообщает Turizm. Для всех перевозчиков является очевидным, что пассажирские авиаперевозки значительно пострадают от последствий распространения инфекции. Главы авиакомпаний также сообщили о резком снижении числа бронирований. Член правления Air France KLM Бенджамин Смит, который также возглавляет ассоциацию «Авиакомпании для Европы» (A4E), заявил, что до конца оценить влияние вируса на ситуацию пока не возможно.

Глава авиахолдинга Lufthansa Карстен Шпор с горестью констатировал, что обстановка демонстрирует постоянную отрицательную динамику, то есть положение компаний в самом ближайшем будущем будет только ухудшаться. На данный момент 23 из 200 дальнемагистральных самолетов перевозчика остаются на земле из-за вирусного кризиса. «Перспективы во многом будут зависеть от событий в Европе в ближайшие дни», — добавил Шпор.

Ожидается, что в предстоящие несколько недель диапазон коротких и средних маршрутов у европейских перевозчиков сократится на 25%. При этом авиакомпании стараются с оптимизмом смотреть на ситуацию. Так, руководитель Ryanair Майкл О'Лири заявил, что спрос в ближайшие две или три недели будет очень слабым, но к лету ситуация значительно изменится и пассажирские перевозки вернутся к прежним объемам.