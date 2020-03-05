Эстонский торговый центр установил видеокамеры в туалетах

Если торговый центр не выполнит предписание, государство применит принудительное денежное взыскание в размере 24 000 евро. Если быть точнее, то в качестве наказания Инспекция по защите данных применит принудительное денежное взыскание в размере 6000 евро за каждую неликвидированную камеру. По данным ведомcтва, помимо Kroonikeskus, камеры установлены в туалетах Võru Kagukeskus.

«Так как с ноября прошлого года обработчик данных не отвечал на запросы инспекции о наличии камер, нам пришлось нагрянуть с проверкой в Kroonikeskus и выяснить, что камеры в туалетах все-таки установлены», - рассказала старший инспектор Мария Мулярова.

По ее словам, камеры есть как мужских, так и в женских туалетах. «Мы зафиксировали места расположения камер в туалетах, - продолжила Мулярова. - Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что в женском туалете в поле зрения одной из камер попадает и первая кабина. Также нарушен порядок оповещения об использовании устройств слежения».

Согласно предписанию, камеры должны быть сняты к 9 марта. Инспекция считает, что они являются не единственным способом предотвращения краж или их выявления и в таких помещениях должны применяться меры, которые не наносят ущерба частной жизни человека.

Член правления OÜ Kroonikeskus Урмас Сардис заверил вчера, что камеры из туалетов уже убраны, но акционерное общество планирует оспорить предписание Инспекции по защите данных. Свои аргументы Сардис оглашать не захотел. «Мы еще составляем апелляцию», - отметил он.

По его оценке, вопрос в том, каких ценностей мы придерживаемся. Торговый центр отмечает, что камеры были установлены не столько ради охраны имущества, сколько для защиты людей. Случалось, что в туалетах Kroonikeskus людям становилось плохо или там происходили драки. Записи с камер видеонаблюдения в ходе расследования использовала и полиция.

Мария Мулярова объяснила, что в примерочных, гардеробах, туалетах и душевых у людей повышенное ожидание приватности, поэтому использование устройств для слежения в таких помещениях является более серьезным нарушением основных прав человека, чем в других. По мнению Европейского совета по защите данных, сложно найти обоснования для установки камер в туалетах. «Так как у людей есть право предполагать, что к ним в какой-то степени будет проявлена тактичность, слежение за гигиеническими процедурами является унижающим человеческое достоинство. Более того, человек не знает, кто может ознакомиться с содержанием этих записей, по какой причине и как долго они хранятся», - сказала специалист.