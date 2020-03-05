Игрок "Тоттенхэма" полез на трибуну, чтобы подраться с фанатом

Полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Эрик Дайер устроил потасовку с болельщиком после кубкового матча с "Норвичем", передает Р-Спорт.
В среду, 4 марта, "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Норвичу" в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка Англии. После матча Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов хозяев, который оскорблял футболиста и его семью во время игры. Воспрепятствовать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и полузащитника.
Eric Dier was a man possessed last night, because someone allegedly said something about his brother.— ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ (@RanveerSP) March 5, 2020
If only professional footballers showed this much raw emotion towards those who racially abuse their own team mates and opposition players on a weekly basis!! pic.twitter.com/tW7klC0V8P
"Эрик сделал то, что профессионалы не могут себе позволить, но когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, особенно вашего брата... Но я его понимаю. Если клуб накажет Дайера, я не соглашусь, хоть он и не прав", - прокомментировал эпизод главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.