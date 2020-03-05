Чт, 5.03.2020
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  • Игрок "Тоттенхэма" полез на трибуну, чтобы подраться с фанатом

Игрок "Тоттенхэма" полез на трибуну, чтобы подраться с фанатом

Эрик Дайер устроил потасовку с болельщиком после кубкового матча с "Норвичем

ФОТО: twitter

Полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Эрик Дайер устроил потасовку с болельщиком после кубкового матча с "Норвичем", передает Р-Спорт.

В среду, 4 марта, "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Норвичу" в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала Кубка Англии. После матча Дайер отправился на трибуну, чтобы разобраться с одним из фанатов хозяев, который оскорблял футболиста и его семью во время игры. Воспрепятствовать драке смог стюард, который вовремя разнял болельщика и полузащитника.

"Эрик сделал то, что профессионалы не могут себе позволить, но когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, особенно вашего брата... Но я его понимаю. Если клуб накажет Дайера, я не соглашусь, хоть он и не прав", - прокомментировал эпизод главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

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