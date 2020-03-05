По стартап-визе в Эстонию прибыло почти 1000 работников

Использовавшие стартап-визу предприятия в 2019 году заплатили государству в общей сложности 1,6 млн евро налога на рабочую силу и увеличили оборот до 17,5 млн евро, что на 152 процента больше, чем годом раньше.

Пятая часть всех эстонских стартапов (207 предприятий) привлекли иностранных работников в Эстонию с помощью стартап-виз. В прошедшем году средняя месячная зарплата-брутто приехавшего по стартап-визе работника составила 1951 евро, это существенно превышает среднюю эстонскую зарплату, которая в тот период составляла 1407 евро.

«Роль иностранцев в успехе наших местных предприятий нельзя ни отрицать, ни недооценивать. Пятая часть работников эстонского сектора стартапов – иностранцы, и это востребованные и часто обладающие очень специфическими навыками специалисты, которые вносят свой вклад в рост местных стартапов. Поэтому крайне важно, чтобы Эстония была открытой и привлекательной для талантов страной, а нашим местным предприятиям не приходилось переезжать, поскольку они не могут найти здесь необходимых работников», – сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

Прибывшие в 2019 году в Эстонию по стартап-визе учредители основали 40 новых стартапов. Сегодня иностранцы составляют 30 процентов учредителей эстонских стартапов. Большинство учредителей в прошлом году прибыло из Ирана (61), России (48) и Индии (40).

Руководитель проекта стартап-виз Мерилин Лукк сказала, что с момента создания программы в январе 2017 года в Эстонии приступили к работе 2150 человек, 572 из которых являются основателями стартапов. С помощью программы в Эстонии было основано 207 предприятий.

Руководитель по технологиям Pipedrive Сергей Аникин подчеркнул, что стартап-виза – это один из важнейших шагов, сделанных эстонским государством для поддержки и развития ИТ-сектора. «Глобальный наем на работу – это единственная возможность роста для местных технологических фирм. Работу нужно выполнять, но в Эстонии не хватает специалистов со специфическими навыками, например, инженеров программного обеспечения», – прокомментировал Аникин.

С начала программы стартап-виз Pipedrive привлёк на работу 64 высокооплачиваемых ИТ-специалистов. Только в прошлом году фирма с помощью стартап-виз наняла 52 специалистов из 25 разных стран.

По словам руководителя Startup Estonia Маарики Труу, основной проблемой сегодня является малочисленность программ по адаптации иностранцев в Эстонии. «Ощущается недостаток вспомогательных услуг, семейных врачей и школ на иностранных языках. К счастью, сегодня на эти темы серьезно размышляют и на уровне государства, и на уровне самоуправлений», – сказала Труу.

Запущенная в январе 2017 года программа стартап-виз позволяет гражданам не входящих в Европейский союз государств работать на эстонские стартапы, перевозить в страну уже существующие стартапы или открывать здесь новые. Если предприятие хочет воспользоваться связанными с визой преимуществами, оно должно получить оценку созданного в министерстве внутренних дел комитета. Комитет оценивает, отвечает ли фирма определениям стартапа, установленным законом.