Из-за гриппа PERH ввел запрет на посещение пациентов

Поскольку распространение сезонных вирусов, включая грипп, в Эстонии значительно выросло, Северо-Эстонская региональная больница (PERH) с 5 марта вводит запрет на посещение пациентов. Передачи для пациентов можно оставлять на информационном столе первого этажа.
«Запрет на посещение поможет защитить от вирусных заболеваний находящихся в нашей больнице пациентов с ослабленным иммунитетом и снизить риск заражения пациентов с риском осложнений от гриппа», - сказал член правления PERH Пеэп Талвинг.
Группами риска считаются лица в возрасте 65 лет и старше; люди с онкологическими заболеваниями, анемией, хроническими заболеваниями легких, сердца, почек или обмена веществ (особенно с диабетом), а также люди с иммунодефицитом, включая иммуносупрессивную терапию. «Такие пациенты есть практически во всех палатах», - добавил профессор Талвинг.
Передачи для пациентов можно будет оставлять на информационном столе первого этажа, откуда их передадут пациентам. На пакете следует указать имя пациента и отделение, в котором он находится.
Больница постоянно отслеживает ситуацию и сообщит, когда посещения пациентом смогут быть возобновлены.