Из-за гриппа PERH ввел запрет на посещение пациентов

«Запрет на посещение поможет защитить от вирусных заболеваний находящихся в нашей больнице пациентов с ослабленным иммунитетом и снизить риск заражения пациентов с риском осложнений от гриппа», - сказал член правления PERH Пеэп Талвинг.

Группами риска считаются лица в возрасте 65 лет и старше; люди с онкологическими заболеваниями, анемией, хроническими заболеваниями легких, сердца, почек или обмена веществ (особенно с диабетом), а также люди с иммунодефицитом, включая иммуносупрессивную терапию. «Такие пациенты есть практически во всех палатах», - добавил профессор Талвинг.

Передачи для пациентов можно будет оставлять на информационном столе первого этажа, откуда их передадут пациентам. На пакете следует указать имя пациента и отделение, в котором он находится.