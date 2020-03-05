Чт, 5.03.2020
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Из-за гриппа PERH ввел запрет на посещение пациентов

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: Eero Vabamägi

Поскольку распространение сезонных вирусов, включая грипп, в Эстонии значительно выросло, Северо-Эстонская региональная больница (PERH) с 5 марта вводит запрет на посещение пациентов. Передачи для пациентов можно оставлять на информационном столе первого этажа. 

«Запрет на посещение поможет защитить от вирусных заболеваний находящихся в нашей больнице пациентов с ослабленным иммунитетом и снизить риск заражения пациентов с риском осложнений от гриппа», - сказал член правления PERH Пеэп Талвинг. 

Группами риска считаются лица в возрасте 65 лет и старше; люди с онкологическими заболеваниями, анемией, хроническими заболеваниями легких, сердца, почек или обмена веществ (особенно с диабетом), а также люди с иммунодефицитом, включая иммуносупрессивную терапию. «Такие пациенты есть практически во всех палатах», - добавил профессор Талвинг. 

Передачи для пациентов можно будет оставлять на информационном столе первого этажа, откуда их передадут пациентам. На пакете следует указать имя пациента и отделение, в котором он находится. 

Больница постоянно отслеживает ситуацию и сообщит, когда посещения пациентом смогут быть возобновлены.

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