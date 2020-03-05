Можно будет сравнить: ООН получит два отчета о правах человека в Эстонии - от государства и от правозащитников

Центр по правам человека - некоммерческая организация, которая работает в рамках международных проектов: борется против разжигания вражды в обществе, за равное обращение к людям, а также оказывают юридическую помощь беженцам. Сейчас на средства норвежско-исладского фонда центр совместно с другими НКО готовит для ООН отчет о ситуации с правами человека в Эстонии.

В каждом государстве ООН подобное исследование проходит раз в несколько лет, но так называемый “теневой отчет” от негосударственных структур в Эстонии появится впервые.

Как рассказала сотрудница центра Ульяна Пономарева, в следующем году, когда ООН получит отчеты, с помощью жеребьевки будут выбраны три страны, дипломаты которых должны будут следить, как эстонское государство исправляет выявленные нарушения.

Сотрудники Эстонского центра по правам человека, чтобы исследовать ситуацию, устроили турне по эстонской глубинке, сознательно отказавшись изучать права человека в Таллинне и Тарту. Мнения жителей о соблюдении их прав решили узнать в Нарве, Рапла, Курессааре, Пярну, Йыгева, Тапа и в поселке Рыуге на границе с Латвией.

“Мы встречаемся с людьми, чтобы узнать их мнение, потому что государство делает свой рапорт, глядя сверху, со своей позиции, - рассказала Ульяна Пономарева. - Мы хотим спросить у самих людей - может быть, выявить какое-то проблемы, которые государство не видит, не хочет видеть или не умеет увидеть. Для этого организуем встречи, где каждый может высказаться. Кроме того, опросник есть у нас на сайте”.

По словам Ульяны Пономаревой, нарвитяне указывают на проблемы с серыми паспортами, вопросом гражданства и дискриминацию по родному языку. За исключением этого, люди из всех маленьких городов Эстонии говорят об очень похожих нарушениях их прав.

Основная проблема в глубинке - доступ к социальной защите. Когда человек годами ухаживает за больным или престарелым родственником, государственных пособий на это не хватает. А выйти на рынок труда после многих лет сидения дома оказывается нереально, поскольку навыки человека уже устарели, и он может сталкиваться с дискриминацией по возрасту.

Другая распространенная проблема - плохой доступ к медицинской помощи. Если человек живет не в Таллинне или в Тарту, к врачу-специалисту нужно долго ехать. Для людей с особыми потребностями это особенно сложно и дорого.

Также люди в маленьких городах указывают на низкую доступность качественного образования.

В таких вопросах очень тонкая грань - что считать нарушением прав человека, а что - просто неудобством.