Юри Ратас о коронавирусе: причин для паники нет

«На сегодняшний день причин для паники нет, - сказал Ратас на пресс-конференции правительства в четверг. - Мы на стадии локализации вируса, чтобы его распространенность была минимальной».

Ратас отметил, что ситуация с коронавирусом в Эстонии примерно так же, что и с проблемами из-за ИД-карт в 2017 году, и правительство должно постоянно составлять обзоры ситуации.

По словам премьер-министра, правительство в числе прочих связанных с коронавирусом тем обсудило также вопрос о действиях при выявлении вируса в образовательном учреждении. Ратас отметил, что, согласно общей инструкции, образовательное учреждение должно быть в таком случае готово закрыться на две недели.

Если до сих пор было известно о двоих больных коронавирусом эстоноземельцам, то в среду стало известно о третьем - это вернувшийся из Италии таллиннец.

В среду лаборатория Департамента здоровья проанализировала 43 пробы на коронавирус, позитивный результат дал анализ жителя Таллинна среднего возраста, 29 февраля вернувшегося из Бергамо в Ригу. Пробы, взятые у людей, находившихся в близком контакте с инфицированным коронавирусом тартусцем, дали негативный результат.

Заболевший таллиннец вернулся из Риги домой на личном автомобиле, из симптомов у него была высокая температура. Пациент также жаловался на боль в костях и суставах.