airBaltic сокращает количество рейсов в Милан

Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение сократить в период с 23 марта по 31 мая 2020 года количество рейсов Рига-Милан, говорится в сообщении на сайте компании.
Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в этой связи сказал: «В последние дни мы наблюдали значительное уменьшение краткосрочного бронирования на маршруте в Милан, поэтому airBaltic приняла решение сократить количество рейсов».
«Хотя спрос на полеты в Милан и Верону в последние дни уменьшился, мы также видим, что интерес к путешествиям в Италию, особенно в летние месяцы, остается высоким. В летний сезон airBaltic планирует возобновить сезонные полеты в Катанию, Ольбию и Венецию», - добавил Мартин Гаусс.
В период с 23 марта по 31 мая airBaltic продолжит выполнять два рейса в неделю из Риги в Милан. Пассажиры, которые уже сделали бронирование на попавшие под сокращение рейсы в Милан с 23 марта по 31 мая, будут перебронированы на другие рейсы. Кроме того, этим пассажирам будет предложена возможность бесплатно перенести свое бронирование на рейсы airBaltic в другие ближайшие к Милану пункты назначения – Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.
В настоящее время airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан и Верону будут выполняться в соответствии с запланированным графиком.
В авиакомпании призывают пассажиров следить за информацией ответственных учреждений здравоохранения, а также позаботиться о регулярном мытье рук и других основных гигиенических мерах. Согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения, возможность заболеть инфекционными болезнями во время авиаперелетов очень низка. Чтобы уменьшить риск, организация призывает пассажиров, которые больны, отложить полет до своего выздоровления.