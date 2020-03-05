airBaltic сокращает количество рейсов в Милан

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в этой связи сказал: «В последние дни мы наблюдали значительное уменьшение краткосрочного бронирования на маршруте в Милан, поэтому airBaltic приняла решение сократить количество рейсов».

«Хотя спрос на полеты в Милан и Верону в последние дни уменьшился, мы также видим, что интерес к путешествиям в Италию, особенно в летние месяцы, остается высоким. В летний сезон airBaltic планирует возобновить сезонные полеты в Катанию, Ольбию и Венецию», - добавил Мартин Гаусс.

В период с 23 марта по 31 мая airBaltic продолжит выполнять два рейса в неделю из Риги в Милан. Пассажиры, которые уже сделали бронирование на попавшие под сокращение рейсы в Милан с 23 марта по 31 мая, будут перебронированы на другие рейсы. Кроме того, этим пассажирам будет предложена возможность бесплатно перенести свое бронирование на рейсы airBaltic в другие ближайшие к Милану пункты назначения – Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.

В настоящее время airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан и Верону будут выполняться в соответствии с запланированным графиком.