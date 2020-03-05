Британский суд обязал Олега Тинькова сдать паспорта России и Кипра

Как следует из судебных материалов, выданное Тинькову как гражданину Кипра удостоверение личности Cypriot ID Card было удержано полицией, а российский паспорт ему было предписано сдать до 16.00 2 марта. Суд также изъял у Тинькова документ, подтверждающий жительство в Италии (Italian Resident Card). Эту информацию РБК подтвердил представитель суда.

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По сообщению TCS Group Holding, претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Суть претензий группа не разъяснила, указав лишь, что дело касается разрешения потенциальных налоговых вопросов, слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года, и Тиньков их посещает. Позднее британская газета Daily Express сообщила, что власти США выдали предварительный ордер на арест Тинькова по обвинению в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год.