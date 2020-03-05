Мишелю Платини не удалось отделаться от клейма коррупционера

"В своем решении по делу "Платини против Швейцарии" ЕСПЧ единогласно признал жалобу неприемлемой, - говорится в распространенном в четверг решении суда. - Принимая во внимание серьезность проступка, высокую должность Платини и необходимость восстановления репутации спорта и Международной федерации футбола, суд установил, что санкции в отношении Платини не являлись чрезмерными или необоснованными".

В конце 2015 года Платини был отстранен от любой футбольной деятельности до октября 2019 года на фоне обвинений в коррупции.

Исчерпав все возможности для апелляции в федеральном суде Швейцарии, где находится штаб-квартира Международной федерации футбола (ФИФА), Платини в декабре 2017 года подал жалобу в ЕСПЧ.

Основанием для отстранения Платини стал перевод на его счета в 2011 году президентом ФИФА Йозефом Блаттером двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА в качестве "надбавки к зарплате".