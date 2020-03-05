Мишелю Платини не удалось отделаться от клейма коррупционера

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, который считает, что его отстранение от футбола в 2015 году было необоснованным. Он многие годы пытается доказать, что стал жертвой сговора чиновников, передает Newsru.com.
"В своем решении по делу "Платини против Швейцарии" ЕСПЧ единогласно признал жалобу неприемлемой, - говорится в распространенном в четверг решении суда. - Принимая во внимание серьезность проступка, высокую должность Платини и необходимость восстановления репутации спорта и Международной федерации футбола, суд установил, что санкции в отношении Платини не являлись чрезмерными или необоснованными".
В конце 2015 года Платини был отстранен от любой футбольной деятельности до октября 2019 года на фоне обвинений в коррупции.
Исчерпав все возможности для апелляции в федеральном суде Швейцарии, где находится штаб-квартира Международной федерации футбола (ФИФА), Платини в декабре 2017 года подал жалобу в ЕСПЧ.
Основанием для отстранения Платини стал перевод на его счета в 2011 году президентом ФИФА Йозефом Блаттером двух миллионов швейцарских франков из средств ФИФА в качестве "надбавки к зарплате".
Первоначально Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, но потом апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет, а Спортивный арбитражный суд (CAS) - до четырех.