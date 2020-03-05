За температурой прибывающих в Эстонию на автобусах и поездах будут следить термокамеры

Премьер-министр Юри Ратас заявил в четверг на пресс-конференции правительства, что планируется контролировать температуру людей, прибывающих в страну на автобусах и поездах, то есть сухопутным общественным транспортом.

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что массовый контроль за приезжающими в Эстонию автомобильным транспортом нереален, он более эффективен для пассажиров автобусов и поездов.