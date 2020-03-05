Apple разрешила рекламу в уведомлениях на iPhone

К такому решению Apple пришла после ряда инцидентов, которые вызвали сомнения в справедливости старой политики. В феврале 2019 года компания сама отправила уведомление пользователям Apple Music с предложением месяца бесплатной подписки. Это можно было расценивать как рекламное сообщение, что заставило людей думать, будто Apple злоупотребляет своим положением.