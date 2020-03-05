Чт, 5.03.2020
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Apple разрешила рекламу в уведомлениях на iPhone

iPhone.

ФОТО: Ng Han Guan/AP

Apple всегда отличалась строгой политикой в отношении приложений для смартфонов. Компания запрещала разработчикам отправлять рекламные сообщения пользователям. Однако теперь Apple смягчила правила и разрешила рекламу в уведомлениях на iPhone.

Apple позволила разработчикам отправлять рекламные push-уведомления в приложениях. Однако сначала пользователь должен дать согласие на получение таких уведомлений, а также иметь возможность отказаться от них в любое время, пишет Ferra.
 
К такому решению Apple пришла после ряда инцидентов, которые вызвали сомнения в справедливости старой политики. В феврале 2019 года компания сама отправила уведомление пользователям Apple Music с предложением месяца бесплатной подписки. Это можно было расценивать как рекламное сообщение, что заставило людей думать, будто Apple злоупотребляет своим положением.

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