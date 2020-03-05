Новый вирус будет активно распространяться или уйдет в подполье?

Новый коронавирус SARS-CoV-2, который по всему миру заразил около 100 тысяч человек и убил 3300 из них, лишь учится сосуществовать со своим хозяином, то есть человеком, сказал в интервью Postimees профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.
Это уже четвертый коронавирус, которые в течение 17 лет распространились на человека от летучих мышей. Новый штамм появляется каждые пять лет, сказал профессор прикладной вирусологии ТУ Андрес Меритс. Он поддерживает разработку вакцины, чтобы при появлении нового штамма половина работы в поисках вакцины уже была проделана.
- О коронавирусе SARS-CoV-2 появляется информация, часть которой позже опровергается. Почему?
- Такое происходит, когда обычные люди, особенно журналисты, начинают распространять предварительные данные или предположения ученых как истинную информацию. Например, эта история про змей, когда ученые в одной статье сначала предположили, что новый вирус мог перейти на людей от змей, и это распространили как доказанную информацию. Теперь мы знаем, что вирус распространился от летучих мышей, но при чьем посредничестве, до сих пор неизвестно. Между учеными ложная информация так просто не распространяется, рядом обязательно ставится отметка, о чем идет речь: о предположении или о доказанных данных.
- Почему данные о влиянии SARS-CoV-2 так сильно различаются по странам?
- Штамм вируса новый и данных мало, статистика собирается по-разному, уровень медицины в странах не одинаковый. В Иране данные о смертности более-менее четкие, а о зараженных - явно нет. Информации из Южной Кореи, Японии и Сингапура можно доверять. Если посмотреть на смертность в Южной Корее, так там она весьма маленькая, то же мы видим за пределами китайской провинции Хубей, а в Сингапуре ее вообще нет. Это явно показывает то, что если инфекцию диагностировать вовремя, результат будет лучше. Хубей, Иран и Италия – это примеры, где выявление зараженных и воспрепятствование распространению вируса началось с опозданием.
Смертность от заражения очень сильно варьируется, но в среднем 1:300, из заболевших умирают один-два процента. Сейчас мы знаем, что заболеваемость зависит от возраста, а женщины переносят вирус легче. Впоследствии влияние оказывает и то, как инфекция была получена. В случае вируса гриппа, например, известно, если вирус вдыхается, он попадает в нижние дыхательные пути и болезнь протекает тяжелее, чем если занести заразу рукой, прикоснувшись к ручке двери или кнопке лифта, через нос. Если удастся остановить распространение SARS-CoV-2, то, вероятно, мы не установим пути заражения.
- Как коронавирус может измениться?
- Сейчас вирус действительно очень однообразный. Изменение может произойти по двум направлениям: или он начнет агрессивно размножаться, что кажется лучшим вариантом, или станет более скрытым и проблемы со здоровьем уменьшатся. Развитие обоих сценариев одновременно невозможно. Если вирус быстро размножается, возникают резкие симптомы болезни, которые бросаются в глаза. Ученые и врачи могут успешно вмешиваться, а массовое распространение вируса в длительной перспективе исключено.
Вирусу лучше, если его носитель остается в живых, но сейчас все очень непонятно: человек в качестве хозяина для него - еще чужак. Вероятнее всего, скоро он начнет вести себя как четыре предыдущих коронавируса и их варианты, которые распространяются, вызывая у человека легкое недомогание. 90 процентов заразившихся свиным гриппом и 80 процентов - вирусом Зика ни на что не жалуются. Если новый вирус достигнет того же уровня, мы его не раскроем, однако он будет наносить людям меньший вред, чем сейчас.
Меняясь, вирус ищет правильные ключики к замку
Ирья Лутсар, профессор медицинской микробиологии ТУ
У распространения инфекций есть свои подъемы, наивысшие точки и спады. В Европе заражение увеличивается, в Китае сокращается. Как много людей окажется на строгом карантине и массовом тестировании, покажет время, отступление вируса требует времени.
Коронавирусы меняются быстро, и когда новый штамм перепрыгнет с животных на человека – вопрос времени. Как вирусы заражают людей? Если вы придете ко мне домой, когда я вас не звала, у вас есть возможность или вышибить дверь или поискать подходящий ключ. Именно так ведет себя вирус. Он мутирует до тех пор, пока не возникнут подходящие стрелы, то есть связующие белки, благодаря которым он сможет закрепиться на рецепторах клетки человека и начать заражать.
Вирус не хочет убить своего хозяина, ему нужно подпитывать свою энергию. Организм человека иногда реагирует на приход вируса слишком серьезно, это как отправиться убивать комара с ружьем: мобилизует свою иммунную систему в полном объеме, с этого болезнь и начинается. Но есть люди, чей организм умнее, он позволяет вирусу спокойно жить и размножаться до того предела, пока организм не уничтожит вирус. Это – носители вируса, которые сами не заболевают. О коронавирусе пока точно неизвестно, сколько имеется носителей вируса, которые сами не заболели, и насколько они заразны для других.
Опасен SARS-CoV-2 в том плане, что может нанести вред легким и вызвать воспаление или респираторноый дистресс-синдром у взрослых, для которых нет лечения.
Влияние нескольких вирусов еще требуют установления, и ученые всего мира очень заинтересованы в данных, собранных о SARS-CoV-2. Тематические китайские статьи расхватывают как горячие пирожки журналы New England Medical Journal, JAMA, British Medical Journal или Lancet. С большим нетерпением ждут точных данных о находящемся в двухнедельном карантине круизном судне Princess Diamond, чтобы лучше предсказывать распространение вируса в замкнутом пространстве, например, в домах призрения.
- Сам человек на вирус тоже влияет?
- Естественно. По сравнению с вирусом гриппа, коронавирус медленнее, и чтобы выжить, он должен учитывать влияние иммунных систем большего количества людей.
- Людей, у которых нет симптомов, в большинстве стран на анализ не отправляют. А могли бы?
- Да, инвестиции в диагностику принесли бы пользу и Эстонии. Если делать анализ всем людям с симптомами простуды и в результате практически или вообще ничего не найти, это стоило бы того. В числе прочего, развеялись бы подозрения, необоснованные огорчения, а также это позволило бы распознать суть инфекции. Я сомневаюсь, что от термокамер будет такая же польза. Сейчас миру везло, но какой-то следующий вирус может оказаться еще хуже. Вызванные распространением нынешнего вируса ущербы достигают триллионов американских долларов, расходы на проведение анализов и создание базы данных на этом фоне микроскопические.
Второй действительно разумной инвестицией было бы основательное исследование вирусов, поскольку мы ничего не знаем о большинстве тех из них, которые способные заражать человека. Предполагается, что это могло бы стоить 20-30 миллионов долларов США, то есть лишь несколько процентов от потерянной сейчас суммы. Китайцы, конечно, оперативно действовали при последнем вирусе, но не смогли оценить риски, и теперь мы видим, какой ущерб это нанесло. Возможно, им показалось, что вводить карантин сразу нерационально, однако это тот тип вируса, опасность распространения которого очень велика. Иран и Италия выпустили ситуацию из-под контроля, хотя знали, с чем имеют дело, и в Южной Корее вовремя на заметили распространения инфекции.
- Нужно ли создавать вакцину от коронавируса?
- Я бы проголосовал за полное создание вакцины. В мире наполовину созданы вакцины для других коронавирусов: SARS и MERS. Когда заболеваемость снизилась, испытания прервали. Распространяющийся сейчас в мире штамм уже четвертый за последние 17 лет коронавирус, перешедший от летучих мышей. Плюс пару лет назад распространялся коронавирус, заражавший свиней. Примерно, каждые пять лет возникает новый штамм, способный заразить человека. Откуда нам знать, насколько опасным он является?
Конечно, та же вакцина не будет действовать в дальнейшем, но в таком случае нам был бы понятнее принцип действия профилактического средства, и в будущем мы могли бы продвигаться быстрее. Изготовление кандидата на вакцину сегодня – это вопрос нескольких дней, но как она работает на людях и за чем нужно следить, можно узнать только во время испытаний.
SARS-CoV-2 только туризму нанес ущерб в размере 22 миллионов долларов США, самый сильный экономический спад принес ущерб достигающий десятков триллионов. Сама вакцина стоит всего четыре-пять миллионов. Эти деньги должны были дать страны, а не фармацевтические фирмы, и Китай явно пойдет на это, потому что он сыт по горло, и новые вирусы и наносимый ими ущерб все возникают.
Клиника ТУ к вспышке заболеваемости готова
Матти Майметс, руководитель клиники инфекционных заболеваний Клиники ТУ
Здоровых людей с подозрением на вирус просто так на всякий случай в больницу не везут. Если у кого-то из пациентов обнаружится коронавирус, его изолируют и установят всех людей, с кем пациент контактировал. Противовирусного лечения от самого заболевания нет, в случае Covid-19 лечат симптомы. Самым серьезным из них является повреждение легких, которое проявляется в виде воспаления легких. Лечение антибиотиками применяется лишь в тех случаях, когда есть подозрение или доказано, что добавилась и бактериальная инфекция.
У пожилых людей риск заболеть больше, и если, например, из дома призрения в больницу доставляют пациента с гриппом, то уже нет возможности больше отделить здоровых людей от больных, в этом случае для них нужно создавать отдельное изоляционное отделение. Мы все же надеемся, что в действительности этого делать не придется. Необходимость введения специальных методов определит созданная при больнице рабочая группа, которой руководит заведующий лечебной частью.
Работники службы инфекционного контроля постоянно следят за ситуацией, связанной с распространением гриппа и нового коронавируса. В клинике созданы инструкции по коронавирусу, и, например, ограничения на посещения вводятся исходя из ситуации. При необходимости можно реорганизовать работу всей больницы.
- Что вирусы делают на планете?
- Чаще всего мы рассматриваем вирус как патоген, но забываем о других его задачах, например, о контроле за глобальным обменом веществ, особенно в океанах, или попытке удержать контроль над крупными популяциями. Вирусов в десятки раз больше, чем живых клеток, они являются самыми многочисленными биологическими объектами.
- Сколько вирусов всего?
- В мире около ста миллионов вирусов, но ученые знают лишь десять тысяч из них. Видов вирусов, которые потенциально могут заразить человека, по некоторым оценкам, около миллиона, мы знаем лишь тысячи из них, и они изучены весьма неравномерно: больше всего ВИЧ, грипп, гепатиты В и С, а также вирусы герпеса, поскольку они вызывают у человека очень тяжелые болезни.
- РНК-вирусы меняются очень быстро. Они чаще всего вызывают у людей инфекционные заболевания?
- Новые болезни, да, чаще всего вызывают РНК-вирусы, в число которых входят и коронавирусы, и ВИЧ. Но болезни вызывают и ДНК-вирусы, например, вирусы оспы, герпеса, папилломы, полио- или аденовирумы.
В Эстонии экспертов по коронавирусу нет и не будет. Мы являемся профессионалами по другим РНК-вирусам, альфа- и флавивирусам, распространяющимся комарами и клещами, но оба выглядят весьма однообразно: круглые, сверху мемабрана, под ней капсула, то есть белковая оболочка, внутри которой РНК.
Мячи для баскетбола и футбола тоже круглые, но если дать профессиональному баскетболисту футбольный мяч, свои настоящие способности он показать не сможет. Эстонская наука находится на высшем уровне в узких областях. В молекулярной биологии работает только наша группа, которая изучает вирусы или что с ними делать. Но эта область из-за нехватки людей и средств через пару лет может в стране исчезнуть. А вирусы останутся и, как показал SARS-CoV-2, приходят они без приглашения.