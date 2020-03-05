Новый вирус будет активно распространяться или уйдет в подполье?

Меняясь, вирус ищет правильные ключики к замку

Ирья Лутсар. ФОТО: Margus Ansu

Ирья Лутсар, профессор медицинской микробиологии ТУ

У распространения инфекций есть свои подъемы, наивысшие точки и спады. В Европе заражение увеличивается, в Китае сокращается. Как много людей окажется на строгом карантине и массовом тестировании, покажет время, отступление вируса требует времени.

Коронавирусы меняются быстро, и когда новый штамм перепрыгнет с животных на человека – вопрос времени. Как вирусы заражают людей? Если вы придете ко мне домой, когда я вас не звала, у вас есть возможность или вышибить дверь или поискать подходящий ключ. Именно так ведет себя вирус. Он мутирует до тех пор, пока не возникнут подходящие стрелы, то есть связующие белки, благодаря которым он сможет закрепиться на рецепторах клетки человека и начать заражать.

Вирус не хочет убить своего хозяина, ему нужно подпитывать свою энергию. Организм человека иногда реагирует на приход вируса слишком серьезно, это как отправиться убивать комара с ружьем: мобилизует свою иммунную систему в полном объеме, с этого болезнь и начинается. Но есть люди, чей организм умнее, он позволяет вирусу спокойно жить и размножаться до того предела, пока организм не уничтожит вирус. Это – носители вируса, которые сами не заболевают. О коронавирусе пока точно неизвестно, сколько имеется носителей вируса, которые сами не заболели, и насколько они заразны для других.

Опасен SARS-CoV-2 в том плане, что может нанести вред легким и вызвать воспаление или респираторноый дистресс-синдром у взрослых, для которых нет лечения.

Влияние нескольких вирусов еще требуют установления, и ученые всего мира очень заинтересованы в данных, собранных о SARS-CoV-2. Тематические китайские статьи расхватывают как горячие пирожки журналы New England Medical Journal, JAMA, British Medical Journal или Lancet. С большим нетерпением ждут точных данных о находящемся в двухнедельном карантине круизном судне Princess Diamond, чтобы лучше предсказывать распространение вируса в замкнутом пространстве, например, в домах призрения.