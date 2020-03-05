Вотум недоверия мэру Пярну не прошел

В повестку назначенного на 5 марта заседания местного горсобрания вопрос о выражении недоверия действующему мэру города Ромеку Козенкраниусу был внесен 25 февраля, но за несколько дней до сессии инициаторы вотума - депутаты от Партии реформ, "Отечества" и единственный социал-демократ - лишились большинства голосов. Сейчас у них 19 мандатов из 39.