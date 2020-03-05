Вотум недоверия мэру Пярну не прошел

В четверг, 5 марта, в стенах Пярнуского горсобрания провалился вотум недоверия мэру города Ромеку Козенкраниусу. В этот же день в городе была создана новая правящая коалиция, пишет Rus.ERR.
За отставку мэра проголосовало 19, против - 20 депутатов представительного органа.
В повестку назначенного на 5 марта заседания местного горсобрания вопрос о выражении недоверия действующему мэру города Ромеку Козенкраниусу был внесен 25 февраля, но за несколько дней до сессии инициаторы вотума - депутаты от Партии реформ, "Отечества" и единственный социал-демократ - лишились большинства голосов. Сейчас у них 19 мандатов из 39.
В четверг, выступая перед горсобранием, Ромек Козенкраниус в очередной раз выразил сожаление тем, что по инициативе "Отечества" эта коалиция развалилась. По его словам, за 2,5 года работы сделать удалось очень много.