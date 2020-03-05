Мейвезер за бой с Нурмагомедовым запросил фантастический гонорар

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, заявил, что готов выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором, но только в том случае, если ему предложат 600 миллионов долларов, передает Championat.com.