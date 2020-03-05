Фото ⟩ В Таллинне открывается еще один торговый центр

«Прошло 18 лет с тех пор, как мы открыли Järve Keskus, но сейчас мы пытаемся снова дать региону более сильный толчок. В лице торгового центра Väike-Järve мы надеемся создать важное звено в цепочке магазинов отделочных товаров на Пярнуском шоссе, и якорные арендаторы предоставят здесь услуги, которые до сих пор отсутствовали. Мы также возлагаем большие надежды на разработку логистической схемы района Ярве и экспертную подготовку соответствующих планировок в сотрудничестве с городом и другими компаниями этого района», - сказал он.