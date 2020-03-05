Фото ⟩ В Таллинне открывается еще один торговый центр

В Таллинне открывается торговый центр Väike-Järve площадью 15 000 квадратных метров, в котором будут продаваться главным образом строительные и отделочные товары, пишет Postimees.
Владельцем центра является входящяя в концерн Silikaat Grupp компания Aromare OÜ. Стоимость строительства центра составляет 18,6 млн евро.
По словам генерального директора Silikaat Grupp Яака Саарнийта, район Ярве для его компании - словно дом, который заслуживает заботы.
«Прошло 18 лет с тех пор, как мы открыли Järve Keskus, но сейчас мы пытаемся снова дать региону более сильный толчок. В лице торгового центра Väike-Järve мы надеемся создать важное звено в цепочке магазинов отделочных товаров на Пярнуском шоссе, и якорные арендаторы предоставят здесь услуги, которые до сих пор отсутствовали. Мы также возлагаем большие надежды на разработку логистической схемы района Ярве и экспертную подготовку соответствующих планировок в сотрудничестве с городом и другими компаниями этого района», - сказал он.
Якорным арендатором первого этажа является магазин Ehituse ABC, на третьем этаже расположится спортивный клуб MyFitness. В центре также откроется несколько салонов, предалагющих отделочные товары и услуги, пекарня, ресторан, фермерский рынок, а на верхних этажах - офисные помещения. В общей сложности центр Väike-Järve разместит до 365 рабочих мест.
Новый торговый центр откроется для посетителей в пятницу.
История участка по Пярнускому шоссе,186 восходит к 1920-м годам, когда там было начато строительство домов. До 1994 года на этом участке недвижимости занимались производством различных строительных материалов.