Положительное отношение к ЕС в Эстонии достигло самого высокого уровня за последние пять лет

Хорошо к ЕС относятся в Эстонии 49 процентов опрошенных, 41 процент относится нейтрально, 9 процентов плохо, сообщил в четверг BNS представитель Еврокомиссии. Поддержка жителями Эстонии ЕС растет и превысила средний по ЕС показатель.

Из институтов жители Эстонии больше всего доверяют полиции (82 процента), затем правовой системе (63 процента), местным самоуправлениям (56 процентов), Европейскому союзу (54 процента) и правительству Эстонии (43 процента). Меньше всего - 13 процентов - доверяют политическим партиям.

Самыми большими проблемами для эстонского государства в Эстонии по-прежнему считают повышение цен (34 процента), здравоохранение и пенсии (27 процентов). Если в ЕС на втором месте окружающая среда и климат, то в Эстонии эти проблемы стоят только на шестой позиции. По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Айвара Вога, в то же время примечательно, что экологические и климатические проблемы Эстонии оцениваются на девять процентных пунктов выше, чем год назад.

Наряду с доверием учреждениям изучалось отношение жителей Эстонии к экологическим проблемам. Как и другие граждане ЕС, жители Эстонии уделяют приоритетное внимание сокращению отходов пластмасс (57 процентов) и развитию возобновляемых источников энергии (50 процентов). В торговых соглашениях с третьими странами также решительно поддерживаются более строгие требования в отношении климата, окружающей среды и защиты работников.

Исследование было организовано по заказу Еврокомиссии международной исследовательской фирмой Kantar Emor осенью 2019 года. Опрос проводился с 14 по 29 ноября в 34 странах. В Эстонии опрос проводился с 14 по 26 ноября. Всего был опрошен 1001 проживающий в Эстонии гражданин ЕС.

Результаты опроса доступны на сайте представительства Европейской Комиссии в Эстонии.