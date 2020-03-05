Картина дня: очередной случай коронавируса в Эстонии, возможный визит Кальюлайд в Москву и партизанская война в Европе

Стало известно о третьем случае коронавируса в Эстонии

Вчера лаборатория департамента здоровья взяла на анализ 43 образца на коронавирус, один из которых оказался положительным. Коронавирус обнаружен у жителя Таллинна среднего возраста, который прибыл 29 февраля из Бергамо (Италия) в Ригу. Пробы на коронавирус людей, контактирующих с заболевшим из Тарту, оказались негативными. Читать далее...

Источники не верят, что Кальюлайд поедет 9 мая в Москву

Источники Postimees считают маловероятным, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в празднованиях по случаю окончания Второй Мировой войны, которые пройдут 9 мая в Москве. Читать далее...

Лео Куннас: в Европе идет партизанская война

Сирийский кризис требует решения от всех игроков на международной арене. Евросоюз оказался заложником в этом конфликте. Что делать? В студии Rus.Postimees побывал депутат Рийгикогу от партии EKRE, член парламентской комиссии по гособороне, подполковник в отставке Лео Куннас. Смотрите интервью в записи!

Эстонский торговый центр установил видеокамеры в туалетах

В конце февраля Инспекция по защите данных сделала расположенному в центре Раквере торговому центру Kroonikeskus предписание-предупреждение удалить установленные в туалетах камеры. Читать далее...

Новый вирус будет активно распространяться или уйдет в подполье?

Новый коронавирус SARS-CoV-2, который по всему миру заразил около 100 тысяч человек и убил 3300 из них, лишь учится сосуществовать со своим хозяином, то есть человеком, сказал в интервью Postimees профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее...

Крупнейшая торговая сеть Эстонии построит в Тарту бассейн и аквапарк

Coop Tartu выиграл право застройки на участке в Тарту возле торгового центра Lõunakeskus, где город хочет увидеть новый бассейн и аквапарк. Читать далее...

Юри Ратас о коронавирусе: причин для паники нет

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сейчас Эстония находится на стадии локализации коронавируса, причин для паники нет. Читать далее...

Малообеспеченные многодетные семьи смогут ходатайствовать о жилищном пособии

Малообеспеченные многодетные семьи смогут ходатайствовать о жилищном пособии, сообщила в четверг пресс-служба фонда KredEx. Читать далее...

За температурой прибывающих в Эстонию на автобусах и поездах будут следить термокамеры