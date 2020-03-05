Картина дня: в Эстонии уже пять зараженных коронавирусом, ПБК закрывает "Новости Эстонии", в Таллинне открывается торговый центр

Общее число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло пяти

Лаборатория Департамента здоровья в четверг выявила коронавирус у двух эстонцев. Оба зараженных вернулись из Бергамо. По состоянию на четверг в Эстонии пять больных коронавирусом. Читать далее...

Телеканал ПБК прекращает производство "Новостей Эстонии"

Телеканал «Первый Балтийский канал» прекращает производство ежедневной новостной программы «Новости Эстонии», обосновывая этот шаг непропорциональным экономическим давлением со стороны государства и правоохранительных органов на компании Балтийского медиа-альянса. Читать далее...

Банк Эстонии готов выдать кредит на гигантскую сумму

Банк Эстонии на этой неделе дал свое принципиальное согласие предоставить в случае необходимости Международному валютному фонду (МВФ) кредит на сумму до 380 миллионов евро. Читать далее...

Снимавший репортаж эстонский журналист спровоцировал опасную ситуацию

4 марта в Валга произошел опасный инцидент между волостными чиновниками по защите детей и журналистом программы Kuuuurija. Читать далее

В Таллинне открывается еще один торговый центр

В Таллинне открывается торговый центр Väike-Järve площадью 15 000 квадратных метров, в котором будут продаваться главным образом строительные и отделочные товары. Читать далее...

Экономический спад? Хельме создает антикризисную комиссию

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что Министерство финансов приступило к анализу сценариев риска для изучения экономического воздействия коронавируса. Читать далее...

Источники не верят, что Кальюлайд поедет 9 мая в Москву

Источники Postimees считают маловероятным, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в празднованиях по случаю окончания Второй Мировой войны, которые пройдут 9 мая в Москве. Читать далее...

Лео Куннас: в Европе идет партизанская война

Сирийский кризис требует решения от всех игроков на международной арене. Евросоюз оказался заложником в этом конфликте. Что делать? В студии Rus.Postimees побывал депутат Рийгикогу от партии EKRE, член парламентской комиссии по гособороне, подполковник в отставке Лео Куннас. Смотрите интервью в записи!

Эстонский торговый центр установил видеокамеры в туалетах

В конце февраля Инспекция по защите данных сделала расположенному в центре Раквере торговому центру Kroonikeskus предписание-предупреждение удалить установленные в туалетах камеры. Читать далее...

Новый вирус будет активно распространяться или уйдет в подполье?

Новый коронавирус SARS-CoV-2, который по всему миру заразил около 100 тысяч человек и убил 3300 из них, лишь учится сосуществовать со своим хозяином, то есть человеком, сказал в интервью Postimees профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. Читать далее...

Крупнейшая торговая сеть Эстонии построит в Тарту бассейн и аквапарк

Coop Tartu выиграл право застройки на участке в Тарту возле торгового центра Lõunakeskus, где город хочет увидеть новый бассейн и аквапарк. Читать далее...

Юри Ратас о коронавирусе: причин для паники нет

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сейчас Эстония находится на стадии локализации коронавируса, причин для паники нет. Читать далее...

Малообеспеченные многодетные семьи смогут ходатайствовать о жилищном пособии

Малообеспеченные многодетные семьи смогут ходатайствовать о жилищном пособии, сообщила в четверг пресс-служба фонда KredEx. Читать далее...

За температурой прибывающих в Эстонию на автобусах и поездах будут следить термокамеры