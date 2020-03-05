Крупнейшая торговая сеть Эстонии построит в Тарту бассейн и аквапарк

В среду мэр Тарту Урмас Клаас и вице-мэры Раймонд Тамм и Рено Лайдре встретились с представителями Coop Tartu. В ходе встречи председатель правления Coop Tartu Тармо Пунгер представил концепцию девелопера относительного нового центра.

Мэр Урмас Клаас выразил уверенность в том, что будущая застройка станет важным дополнением к спортивным сооружениям в Тарту, что также укрепит позиции Тарту как центра притяжения.

