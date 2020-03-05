Чт, 5.03.2020
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Крупнейшая торговая сеть Эстонии построит в Тарту бассейн и аквапарк

Kohalikele elanikele teeb uus ujula rõõmu.

ФОТО: Sille Annuk

Coop Tartu выиграл право застройки на участке в Тарту возле торгового центра Lõunakeskus, где город хочет увидеть новый бассейн и аквапарк, пишет Tartu Postimees.

В среду мэр Тарту Урмас Клаас и вице-мэры Раймонд Тамм и Рено Лайдре встретились с представителями Coop Tartu. В ходе встречи председатель правления Coop Tartu Тармо Пунгер представил концепцию девелопера относительного нового центра.

Мэр Урмас Клаас выразил уверенность в том, что будущая застройка станет важным дополнением к спортивным сооружениям в Тарту, что также укрепит позиции Тарту как центра притяжения.

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