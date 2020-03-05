Видео: с жителями Силламяэ встречаются руководители планирующегося дома для людей с психическими расстройствами
В четверг 5 марта в Культурном центре Силламяэ проходит открытая встреча горожан с руководством АО Hoolekandeteenused, которое планирует построить в городе дом попечения для людей с психическими расстройствами. Начало - в 18 часов. Съемочная группа ESN TV ведет прямую трансляцию со встречи. Трансляцию и ее запись можно посмотреть также на Rus.Postimees.
Учреждение закрытого типа должно принять первых клиентов через год. Часть жителей Силламяэ выступает против строительства, поскольку опасается новых соседей. С другой стороны, отделение для таких пациентов в “больничном городке” уже существует - оно организовано Hoolekandeteenused в одном из бывших больничных корпусов.
Поговорить с силламяэсцами в Культурный центр придут три руководителя АО Hoolekandeteenused: директор по недвижимости Карл Мянд, руководитель по связям с общественностью Катрин Пяргмяэ и региональный руководитель в Вирумаа Моника Феофанова. Модератор дискуссии - Сергей Рымар.