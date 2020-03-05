Видео: с жителями Силламяэ встречаются руководители планирующегося дома для людей с психическими расстройствами

В четверг 5 марта в Культурном центре Силламяэ проходит открытая встреча горожан с руководством АО Hoolekandeteenused, которое планирует построить в городе дом попечения для людей с психическими расстройствами. Начало - в 18 часов. Съемочная группа ESN TV ведет прямую трансляцию со встречи. Трансляцию и ее запись можно посмотреть также на Rus.Postimees.