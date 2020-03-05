Чт, 5.03.2020
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  • В самолете вместе с зараженным коронавирусом человеком летели сотрудники двух крупнейших больниц Эстонии

В самолете вместе с зараженным коронавирусом человеком летели сотрудники двух крупнейших больниц Эстонии

Палата в инфекционной больнице Таллинна.

ФОТО: Madis Veltman

В самолете Бергамо-Рига вместе со вторым человеком, у которого в Эстонии диагностировали коронавирус, находились также сотрудники здравоохранения. Некоторые из них - в непосредственной близости от носителя этой заразы.

«Нам известно и то, что минимум один сотрудник здравоохранения через три дня после возвращения из поездки вернулся на работу. Мы связались с этим медиком сразу же после получения от авиакомпании списка пассажиров и в настоящий момент он не ходит на работу», - объяснил Postimees Департамент здоровья. Там же добавили, что поскольку у сотрудника здравоохранения не было никаких симптомов, в тот момент он не был заразен. 

Всем, кто вернулся из зоны распространения коронавируса, необходимо две недели провести на карантине. Особенно это касается тех, чья работа предполагает общение с большим количеством людей.

По данным Postimees, в самолете Бергамо-Рига летели несколько медиков Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и Клиники Тартуского университета. Врачи клиники на следующий день вышли на работу. 

Департамент здоровья просит со всей серьезностью относиться к путешествиям в районы повышенного риска. В настоящее время в Эстонии коронавирус выявлен у трех человек. 

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