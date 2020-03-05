В самолете вместе с зараженным коронавирусом человеком летели сотрудники двух крупнейших больниц Эстонии

«Нам известно и то, что минимум один сотрудник здравоохранения через три дня после возвращения из поездки вернулся на работу. Мы связались с этим медиком сразу же после получения от авиакомпании списка пассажиров и в настоящий момент он не ходит на работу», - объяснил Postimees Департамент здоровья. Там же добавили, что поскольку у сотрудника здравоохранения не было никаких симптомов, в тот момент он не был заразен.