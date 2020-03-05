Новый вирус нанес болезненный удар по туристической отрасли Эстонии

По словам генерального директора Reisiekspert Свена Лыокене, на компанию больше всего влияют отмены туристических групп, планировавших приехать сюда: только в марте Reisiekspert не примет 25 туристических групп из Китая, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Японии и других стран - всего более 500 туристов.

Менеджер по связям с партнерами компании Go Travel Аге Пыдер предсказал, что самое сильное влияние коронавируса рынки Северных и Балтийских стран могут ощутить во время летнего пикового сезона, поскольку группы из Китая могут начать отменять свои запланированные поездки.

«Хотя в Эстонию пока не так много китайских туристов прибывает с ночевками, и на них приходится менее одного процента всех посещающих Эстонию туристов, они могут быть важным источником дохода для нескольких туристических компаний в Эстонии, прибывая на один день из Хельсинки или посещая город в рамках судоходного круиза», - сказал Пыдер.

Он также отметил, что на сегодняшний день фирма перенесла одну групповую поездку в Китай; другие поездки пока по рекомендациям Департамента здоровья и Министерства иностранных дел отменять не пришлось.

Также отмечены случаи аннулирования турпоездок эстонских клиентов. Айри Илиссон, менеджер по маркетингу Еstravel, отметила, что клиенты отменяют, прежде всего, поездки, которые состоятся в ближайшее время, и особенно в страны, где вирус более распространен.

По словам Свена Лыокене, запланированные на ближайшее время поездки попадают под удар чаще, но если ситуация не изменится, могут оказаться затронуты заказы на позднюю весну и лето. По его словам, часто отменяются деловые поездки, так как в этом году будет отменено несколько крупных международных мероприятий, включая Женевский автосалон и Берлинскую международную туристическую ярмарку ITB, а в нескольких крупных корпорациях введен запрет на путешествия.

«Частные путешественники отменяют поездки в районы с опасностью выше средней и куда МИД не рекомендует путешествовать. Существует также страх быть перед карантином: если кто-то на курорте или круизном суднее заболеет, здоровые люди туда не смогут попасть в течение 14 дней», - добавил Лыокене.

Аге Пыдер отметил, что из всех проданных поездок Go Travel первое место занимают рейсы в Грецию, Турцию и Египет, а также на Кипр, Болгарию и в Тунис, которые не входят в опасные регионы в отличие от Китая, северной Италии, Ирана, Японии, Сингапура и Южной Кореи.

Айри Илиссон сказала, что, хотя их клиенты продолжают путешествовать в страны, в которых распространение вируса не отмечено, количество поездок в целом несколько сократилось.

Среднесуточное количество бронирований Estravel также немного уменьшилось. «Снижение в основном касается поездок в последнюю минуту, но зато больше интереса проявляется к поездкам в более долгосрочной перспективе - зимой и в следующем году. Также чаще интересуются путешествиями с более гибкими условиями отмены, например, при покупке авиабилетов покупают и запрашивают более гибкие варианты». Подобное снижение наблюдается и в Reisiekspert.