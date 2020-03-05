Новый вирус нанес болезненный удар по туристической отрасли Эстонии
По оценке эстонских турбюро, снижение потока китайских туристов в связи с принятыми из-за вспышки коронавируса мерами безопасности и карантина, а также растущим чувством опасности для путешественников, может повлиять на туристическую индустрию Эстонии, пишет Postimees.
По словам генерального директора Reisiekspert Свена Лыокене, на компанию больше всего влияют отмены туристических групп, планировавших приехать сюда: только в марте Reisiekspert не примет 25 туристических групп из Китая, Гонконга, Тайваня, Сингапура, Японии и других стран - всего более 500 туристов.
Менеджер по связям с партнерами компании Go Travel Аге Пыдер предсказал, что самое сильное влияние коронавируса рынки Северных и Балтийских стран могут ощутить во время летнего пикового сезона, поскольку группы из Китая могут начать отменять свои запланированные поездки.
«Хотя в Эстонию пока не так много китайских туристов прибывает с ночевками, и на них приходится менее одного процента всех посещающих Эстонию туристов, они могут быть важным источником дохода для нескольких туристических компаний в Эстонии, прибывая на один день из Хельсинки или посещая город в рамках судоходного круиза», - сказал Пыдер.
Он также отметил, что на сегодняшний день фирма перенесла одну групповую поездку в Китай; другие поездки пока по рекомендациям Департамента здоровья и Министерства иностранных дел отменять не пришлось.
Также отмечены случаи аннулирования турпоездок эстонских клиентов. Айри Илиссон, менеджер по маркетингу Еstravel, отметила, что клиенты отменяют, прежде всего, поездки, которые состоятся в ближайшее время, и особенно в страны, где вирус более распространен.
По словам Свена Лыокене, запланированные на ближайшее время поездки попадают под удар чаще, но если ситуация не изменится, могут оказаться затронуты заказы на позднюю весну и лето. По его словам, часто отменяются деловые поездки, так как в этом году будет отменено несколько крупных международных мероприятий, включая Женевский автосалон и Берлинскую международную туристическую ярмарку ITB, а в нескольких крупных корпорациях введен запрет на путешествия.
«Частные путешественники отменяют поездки в районы с опасностью выше средней и куда МИД не рекомендует путешествовать. Существует также страх быть перед карантином: если кто-то на курорте или круизном суднее заболеет, здоровые люди туда не смогут попасть в течение 14 дней», - добавил Лыокене.
Аге Пыдер отметил, что из всех проданных поездок Go Travel первое место занимают рейсы в Грецию, Турцию и Египет, а также на Кипр, Болгарию и в Тунис, которые не входят в опасные регионы в отличие от Китая, северной Италии, Ирана, Японии, Сингапура и Южной Кореи.
Айри Илиссон сказала, что, хотя их клиенты продолжают путешествовать в страны, в которых распространение вируса не отмечено, количество поездок в целом несколько сократилось.
Среднесуточное количество бронирований Estravel также немного уменьшилось. «Снижение в основном касается поездок в последнюю минуту, но зато больше интереса проявляется к поездкам в более долгосрочной перспективе - зимой и в следующем году. Также чаще интересуются путешествиями с более гибкими условиями отмены, например, при покупке авиабилетов покупают и запрашивают более гибкие варианты». Подобное снижение наблюдается и в Reisiekspert.
Илиссон сказала, что вспышка вируса также повлияет на финансовые результаты компании, но до какой степени, еще рано прогнозировать. «Мы надеемся, что ситуация изменится, и вирус отступит».