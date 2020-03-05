Иван Голунов направлен на психиатрическую экспертизу

«Голунов находится в статусе потерпевшего по уголовному делу в отношении сотрудников МВД. При этом у следствия есть данные, что журналист состоял на учете в психоневрологическом диспансере», - сказал источник. По его словам, экспертиза необходима, «чтобы исключить сомнения в подлинности его показаний».

Ранее в четверг Голунов рассказал «Интерфаксу», что Следственный комитет РФ (СКР) направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

«В детстве я наблюдался у психиатра. Наблюдение продолжалось с 1987 года после того, как меня отдали в логопедический детский сад. В 2002 году карточка ушла в архив в связи с неактуальностью. А в 2013 году я получил паспорт моряка, где у меня была психиатрическая экспертиза, то есть я был здоров», - сообщил журналист.

Дело Голунова

27 февраля стало известно, что следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, выявившей на волосах Голунова следы наркотиков. По словам журналиста, эта экспертиза проводилась летом и она доказывает, что наркотики им не употреблялись. «Она может стать еще одним эпизодом фальсификации доказательств обвиняемых», - отмечал Голунов.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по делу Голунова. Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили журналисту «Медузы» Голунову наркотики, в результате чего на журналиста завели уголовное дело.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

11 марта Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на заключение под стражу трех фигурантов дела Голунова - Феофанова, Уметбаева и Сергалиева.

Корреспондент «Медузы» был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.