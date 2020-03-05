Чт, 5.03.2020
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У двух торговых центров Таллинна внезапно сменилось руководство

Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskusi haldava Citycon Eesti endine juht Linda Eichler.

ФОТО: Tairo Lutter

Приступившая к работе в качестве главы столичных торговых центров Kristiine и Rocca al Mare не далее как в апреле прошлого года Линда Эйхлер решила теперь присоединиться к компании по управлению недвижимостью Kaamos и оставить свою нынешнюю должность, пишет Postimees.

Линда Эйхлер провела свой последний рабочий день в компании Citycon в качестве главы центров Kristiine и Rocca al Mare  3 марта. 

Эйхлер присоединилась к Citycon в 2018 году в качестве руководителя отдела коммуникаций и маркетинга, а с апреля 2019 года она стала главой двух крупных торговых центров Таллинна.

Ранее она работала в фирме по управлению инвестициями Brave Capital.

Кристьян Маароос, который работал консультантом по коммерческой недвижимости, приступит к работе в качестве главы центров Rocca al Mare и Kristiine в начале апреля, сообщил портал kaubandus.ee.

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