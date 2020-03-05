В двух торговых центрах Таллинна внезапно сменилось руководство

Приступившая к работе в качестве главы столичных торговых центров Kristiine и Rocca al Mare не далее как в апреле прошлого года Линда Эйхлер решила теперь присоединиться к компании по управлению недвижимостью Kaamos и оставить свою нынешнюю должность, пишет Postimees.