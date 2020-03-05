В двух торговых центрах Таллинна внезапно сменилось руководство

Приступившая к работе в качестве главы столичных торговых центров Kristiine и Rocca al Mare не далее как в апреле прошлого года Линда Эйхлер решила теперь присоединиться к компании по управлению недвижимостью Kaamos и оставить свою нынешнюю должность, пишет Postimees.
Линда Эйхлер провела свой последний рабочий день в компании Citycon в качестве главы центров Kristiine и Rocca al Mare 3 марта.
Эйхлер присоединилась к Citycon в 2018 году в качестве руководителя отдела коммуникаций и маркетинга, а с апреля 2019 года она стала главой двух крупных торговых центров Таллинна.
Ранее она работала в фирме по управлению инвестициями Brave Capital.
Кристьян Маароос, который работал консультантом по коммерческой недвижимости, приступит к работе в качестве главы центров Rocca al Mare и Kristiine в начале апреля, сообщил портал kaubandus.ee.