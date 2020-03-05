Шесть стран Евросоюза, включая Эстонию, создали киберспецназ для отражения атак России и Китая

«Такая команда, сформированная из гражданских и военных, в случае опасного киберинцидента виртуально, а в случае необходимости и физически подключится к ликвидации и расследованию инцидента. Это четкий конкретный пример того, как страны ЕС невоенными средствами могут содействовать повышению безопасности Европы, поддерживать усилия в деле обороны и сдерживания», - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, соглашение закрепляет постоянный механизм «присутствия одной страны в суверенном киберпространстве другой страны», определяет правовой статус, предусматривает конкретные процедуры и обязательства сотрудничества. Пока альянс ставит своей целью защиту только стран-членов и наблюдателей, однако затем его ответственность может распространиться и на структуры Евросоюза.

С инициативой создания таких сил Литва выступила в 2017 году, в прошлом году состоялись первые учения, а с начала этого года уже несет дежурство международная команда из литовцев, голландцев, поляков и румын. По словам Кароблиса, киберсилы могут реагировать на инциденты в подписавших соглашение странах, а также в странах-наблюдателях, а в будущем - и в структурах ЕС. Статус наблюдателя получили Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

На церемонии подписания присутствовал и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Разведслужбы Литвы в прошлом месяце объявили, что в киберпространстве Литвы прослеживается вредительская деятельность кибернетических мощностей России и Китая.

Москва в свою очередь призывает создать «меры доверия в киберпространстве», причем даже не на европейском, а на глобальном уровне. Как напоминает «Коммерсант», об этом в прошлом году заявлял спецпредставитель президента РФ по вопросам информационной безопасности, посол МИДа по особым поручениям Андрей Крутских.

В традиционной оценке угроз нацбезопасности отмечено, что самую большую угрозу для безопасности информационных систем и хранящейся в них информации представляет кибершпионаж разведслужб России, а новым фактором риска может стать развитие технологий 5G, если не будет уделяться должное внимание надежности поставщика услуг или продуктов информационных технологий.

Министр обороны Литвы сам становился жертвой кибератак, которые расследовались Национальным центром кибербезопасности. Правда, они были скорее похожи на попытки дискредитации. В апреле 2019 года неизвестный, представившись сотрудником минобороны, разослал в аппарат президента, а также правительство и парламент республики письмо, что Раймундас Кароблис якобы получил взятку во время закупки вооружения.

В 2017 году директор Бюро по защите Конституции Латвии Янис Майзитис заявил, что в 2016 году Россия проводила кибершпионаж против отдельных латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений, уточнив, что у бюро нет информации о том, что в результате шпионажа у российских или других иностранных спецслужб могли оказаться данные о Латвии, содержащие государственную тайну.

На прошлой неделе сообщалось, что государства, входящие в Европейский союз, рассматривают возможность введения санкций в отношении нескольких структур и лиц в России и Китае из-за их предполагаемой причастности к кибератакам. Эта мера станет первым применением режима киберсанкций Евросоюза. В него входят запреты на въезд в страны ЕС и замораживание активов.