Экономический спад? ⟩ Хельме создает антикризисную комиссию

«Мы собираем группу специалистов из Министерства финансов, Банка Эстонии, Министерства экономики и канцелярии премьер-министра, чтобы проанализировать сценарии потенциальных рисков, разработать ряд предложений по мерам по смягчению и заодно разработать триггерные точки, которые начиная с какого-то момента будет необходимо применить», - сказал Хельме в четверг на пресс-конференции правительства.

Отвечая на вопрос, может ли составление госбюджета следующего года затянуться из-за нынешней поры турбулентности, Хельме отметил, что в графике составления бюджетной стратегии он сейчас изменений не видит. Стратегия должна быть утверждена к концу апреля, но, по словам министра, правительство хочет управиться раньше.

Министр финансов также сообщил, что в среду состоялась телефонная конференция министров финансов европейских стран, на которой, в частности, свои обзоры представили министры из стран, где ситуация хуже.

«С финансовой точки зрения тревога очень сильная. Вопрос, прежде всего, заключается в том, как долго эта ситуация будет продолжаться, в течение какого периода мы будем видеть увеличение распространения заболевания, когда оно начнет отступать. В целом, мы говорим о месяцах, когда ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем она начнет улучшаться», - сказал Хельме.