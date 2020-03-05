Планирующие реанимировать Горхолл столичные власти оставляют себе запасной вариант

В частности, в стратегии государственного бюджета на приведение здания в порядок выделено 40 миллионов евро, и правительство не намерено искать для них новое применение.

Когда Таллинн, Tallink Grupp и его основной владелец Infortar объявили на прошлой неделе о создании совместного предприятия, они заявили, что стоимость ремонта Горхолла составляет 300 миллионов евро, а председатель Tallink Пааво Ныгене подтвердил, что ни цента этих денег не будет взято из кармана налогоплательщика.

Однако в среду премьер-министр Юри Ратас заявил в эфире Vikerraadio, что государство не намерено искать новое целевое назначение средствам в размере 40 млн евро, предусмотренным в стратегии государственного бюджета на 2020–2021 годы на приведение в порядок Горхолла, поскольку эти деньги не высвободились.

По его словам, решение поддержать приведение Горхолла в порядок средствами государственного бюджета было принято потому, что государство и город организуют ремонт вместе.