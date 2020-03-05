Фото ⟩ В Таллиннском аэропорту начали работу термокамеры

Член правления Таллиннского аэропорта Эйнари Бамбус сказал, что термокамеры установлены в аэропорту перед шлюзами, перед входом в багажную зону, а наблюдение с экранов за ситуацией происходит по другую сторону шлюзов.

Возможность наблюдать за пассажирами с помощью камер есть все 24 часа в сутки. «В аэропорту также имеются инфолистки Департамента здоровья, в зоне получения багажа вывешена дополнительная информация о вирусе Covid-19 и размещены дезинфицирующие средства».

Тепловизионной камерой управляют чиновники Департамента здоровья или волонтеры Эстонского Красного Креста. Во время консультаций по вопросам здоровья добровольцы следуют указаниям департамента, чтобы определить, есть ли основания подозревать коронавирусную инфекцию.

Инфостенд для пассажиров в Таллиннском аэропорту ФОТО: Erakogu

"Если термокамера обнаруживает температуру тела пассажира 38 градусов или выше, машина подаст сигнал, и оператор камеры направит человека в отдельную зону для консультирования по вопросам здоровья, - сказал советник отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Рагнар Вайкнеметс. - Медицинское консультирование включает в себя оценку состояния здоровья человека, выработку рекомендаций по мониторингу здоровья и, при необходимости, обращение к медицинскому работнику. Если у человека явно плохое состояние здоровья, на место вызывается скорая помощь".

По данным Департамента здоровья, риск ввоза коронавируса в Эстонию высок, а риск его распространения на местном уровне - средний. Для предотвращения заражения рекомендуется соблюдать стандартные правила гигиены - мыть руки и избегать контакта с людьми с симптомами респираторного заболевания.