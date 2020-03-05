Тревожный звоночек? Продажи новых автомобилей в Эстонии начали падать

В феврале рынок новых легковых автомобилей в Эстонии пережил небольшой спад, но по итогам двух месяцев остается стабильным.

В феврале в Эстонии было продано 1691 новых легковых автомобилей, что на 3,6% меньше, чем в феврале прошлого года. За два месяца было продано 3 962 новых легковых автомобиля, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Эстонский союз фирм по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

В феврале потребители отдавали предпочтение средним внедорожникам, удельный вес которых составил 27,1 процента. Доля небольших автомобилей среднего класса составила 21,5 процента. Был продан 231 гибридный автомобиль, зарегистрировано 15 новых электромобилей и 64 автомобиля на сжиженном природном газе.

Среди автомобильных марок Toyota продолжала лидировать с 340 проданными автомобилями, за ней следовали Skoda и Renault с 232 и 223 автомобилями соответственно.

Самой популярной моделью была Toyota RAV4 (141), затем Renault Clio (130) и Toyota Corolla (90).