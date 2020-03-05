Поправки в эстонско-китайское соглашение облегчат открытие новых авиамаршрутов

На состоявшемся в четверг заседании правительство ЭР поддержало внесение в эстонско-китайское авиасоглашение поправок, облегчающих авиапредприятиям открытие маршрутов.
Если до сих пор открывать можно было только прямые линии, то в будущем будет возможно открывать маршруты с промежуточными остановками, так и рейсы транзитом через Китай, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.
«В сегодняшнем контексте никто не хочет об этом слышать, - сказал пресс-конференции правительства министр юстиции Райво Аэг, имея в виду коронавирус, который появился в Китае. - Но со временем стихают и крупные эпидемии».
Одновременно соглашение будет приведено в соответствие со стандартами Европейского Союза. Например, оно будет в дальнейшем распространяться не только на отдельные эстонские предприятия, но и на все основанные в ЕС компании.
Поправки были согласованы авиационными властями двух стран в меморандуме о взаимопонимании, подписанном 23 октября 2019 года. Они вступят в силу после того, как стороны уведомят друг друга по дипломатическим каналам о завершении своих внутренних процедур.