Поправки в эстонско-китайское соглашение облегчат открытие новых авиамаршрутов

Если до сих пор открывать можно было только прямые линии, то в будущем будет возможно открывать маршруты с промежуточными остановками, так и рейсы транзитом через Китай, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

«В сегодняшнем контексте никто не хочет об этом слышать, - сказал пресс-конференции правительства министр юстиции Райво Аэг, имея в виду коронавирус, который появился в Китае. - Но со временем стихают и крупные эпидемии».

Одновременно соглашение будет приведено в соответствие со стандартами Европейского Союза. Например, оно будет в дальнейшем распространяться не только на отдельные эстонские предприятия, но и на все основанные в ЕС компании.